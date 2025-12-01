“พาณิชย์” นำ 4 สินค้า GI ร่วมงาน “แจ๋ว แซ่บ เฟ่อร์” ยอดขายปังเฉียด 1 ล้าน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาโชว์ผลสำเร็จ นำ 4 สินค้า GI ชื่อดัง กุ้งก้ามกรามบางแพ ปลาทูแม่กลอง ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง และมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว เข้าร่วมงานมหกรรมอาหาร “แจ๋ว แซ่บ เฟ่อร์” ผู้บริโภคชื่นชอบ ต่อคิวซื้อสินค้า ทำยอดขายสุดปังเกือบ 1 ล้านบาท
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการนำสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เข้าร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมอาหาร “แจ๋ว แซ่บ เฟ่อร์” จัดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อเดือน พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา ว่า งานนี้กรมได้นำสินค้า GI จำนวน 4 รายการ คือ กุ้งก้ามกรามบางแพ ปลาทูแม่กลอง ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง และมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ GI รวมเกือบหลักล้านบาท
โดยกุ้งก้ามกรามบางแพ สินค้า GI ของจังหวัดราชบุรี มีความโดดเด่นของเนื้อกุ้งที่แน่นเต็มเปลือก มีมันกุ้งในปริมาณมาก รสชาติหวานอร่อย และไม่มีกลิ่นคาว ถูกนำมารังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษ ได้แก่ กุ้งอบซอส และผัดหมี่กุ้งใหญ่ โดยเมนูที่ได้รับความนิยมและขายดีที่สุด คือ ผัดหมี่กุ้งใหญ่ น้ำซอสมีรสชาติกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เข้ากันได้เป็นอย่างดีกับกุ้งก้ามกรามบางแพตัวใหญ่เนื้อแน่น ซึ่งเมนูนี้สามารถกวาดรายได้จากการจำหน่ายในงานไปได้สูงถึงกว่า 2.1 แสนบาท
ปลาทูแม่กลอง สินค้า GI จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อปลาทูมีความละเอียดนุ่มและแน่นมีความหอม รสชาติดี และมีไขมันมาก ช่วงเวลาที่ปลาทูมีคุณภาพดีที่สุด คือระหว่างเดือน พ.ย.-ก.พ.ของทุกปี ถูกนำมารังสรรค์เป็นเมนูที่มีรสชาติโดดเด่น ทั้งปลาทูซาเตี๊ยะ (เมนูขึ้นชื่อของอำเภอแม่กลอง ทำจากปลาทูต้มกับสมุนไพรและเครื่องปรุงรส จนเนื้อและก้างนิ่มทานได้ทั้งตัว) ปลาทูนึ่ง และปลาทูสามรส โดยเมนูที่ได้รับความนิยมและขายดีที่สุด คือ ปลาทูสามรส ด้วยรสชาติที่หอมละมุนจากไขมันที่แทรกในเนื้อปลาที่แน่น ผสานกับการปรุงรสที่กลมกล่อมลงตัว ทำให้ปลาทูแม่กลองสามารถกวาดรายได้รวมในงานนี้ไปได้สูงกว่า 3.3 แสนบาท
ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง สินค้า GI จังหวัดนครศรีธรรมราช โดดเด่นด้วยเนื้อส้มโอสีชมพูเข้มคล้ายสีทับทิม มีรสชาติหวานหอม เนื้อแน่นไม่แฉะน้ำ ถูกนำสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารคาวหวานร่วมสมัย ได้แก่ ยำส้มโอ และชีสพายส้มโอ เมนูที่ได้รับความนิยมและขายดีที่สุด คือ ยำส้มโอ เมนูอร่อยที่น่าลิ้มลอง ด้วยน้ำยำรสจัดจ้านที่ผสมผสานกับความหวานของเนื้อส้มโอได้อย่างลงตัว โดยในงานนี้ ส้มโอทับทิมสยามปากพนังสามารถกวาดรายได้รวมกว่า 1.2 แสนบาท
มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว สินค้า GI จังหวัดสมุทรสาคร มีจุดเด่นอยู่ที่เนื้อมะพร้าวเหนียวนุ่ม น้ำมะพร้าวรสชาติหวาน พร้อมกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ถูกนำมารังสรรค์เป็นเมนูยอดนิยม ทั้งพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน ทองม้วนไส้มะพร้าว และน้ำมะพร้าว เมนูที่ได้รับความนิยมและขายดีที่สุด คือ น้ำมะพร้าว และ พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน โดยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ส่งผลต่อรสชาติของน้ำมะพร้าวโดยตรง โดยมีความหวานหอมอร่อยเป็นเอกลักษณ์ เมื่อนำมาทำเมนูพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนก็จะมีความหวานละมุนของมะพร้าวตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใส่น้ำตาลหรือสารเพิ่มความหวานอีก ทั้งนี้ มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วสามารถทำรายได้ในงานไปได้กว่า 1.5 แสนบาท
“ความสำเร็จของกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI อย่างครบวงจรที่กรมเร่งดำเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสเสน่ห์และคุณภาพของสินค้า GI ช่วยสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย Quick Big Win ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว” นางอรมนกล่าว