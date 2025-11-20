"ธนกร" มอบ SME D Bank จัดมหกรรม ‘ฝ่าฟัน ดัน SMEs สู่แหล่งทุน’ ประเดิมร้อยเอ็ดจังหวัดแรก งัดบริการ “3 เติม” เสริมแกร่งธุรกิจครบวงจร พร้อมกระจายความช่วยเหลือด้านการเงิน-การพัฒนา-การแก้หนี้ อย่างยั่งยืน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน "ฝ่าฟัน ดัน SMEs สู่แหล่งทุน" ซึ่งจัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ภายใต้นโยบาย "ฝ่า ฟัน ดึง ดัน" และ "Quick Big Win" ของรัฐบาล ด้วยการนำบริการ “3 เติม” เข้าถึงผู้ประกอบการในภูมิภาคอย่างเต็มที่ พร้อมมอบทุนสนับสนุนกว่า 60 ล้านบาท ณ โรงแรม The Hi Palace จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวพลอยลภัสร์ สิงโตทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายเดชา จาตุธนานันท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ SME D Bank, นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank, นางบุญนิธิ ทองรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมให้การต้อนรับ
นายธนกร กล่าวว่า ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ สงครามการค้า และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ SME กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค จึงมอบนโยบายให้ SME D Bank จัดมหกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการกระจายความช่วยเหลือด้านการเงิน การพัฒนา และการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืนในต่างจังหวัด โดยนำร่องที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านนายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวเสริมว่า มหกรรมนี้เป็นการต่อยอดจากการเปิด “ศูนย์ฝ่าฟัน ดัน SMEs” เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 68 ให้การสนับสนุน SME ในรูปแบบ On-site โดยร้อยเอ็ดเป็นแห่งแรกจากทั้งหมด 4 จังหวัด ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ SME เข้าถึงแหล่งทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ด้วยบริการ “3 เติม” หัวใจหลักในการช่วยเหลือภายในงาน ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการสำคัญ “3 เติม” ที่ SME D Bank นำมาให้บริการแบบครบวงจร:
• เติมทุน: เสนอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ปรับปรุง หรือยกระดับกิจการ
• เติมความรู้: จัดอบรม Upskill Reskill เน้นการตลาดออนไลน์ เช่น การปักตะกร้าขายสินค้า, การผลิตคอนเทนต์, การตัดต่อคลิป และเทคนิคไลฟ์ขายสินค้า พร้อมยกระดับธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล DX by SME D Bank
• เติมโอกาส: ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการเปราะบาง ด้วยมาตรการ “3 ลด ปลดหนี้” ได้แก่ 1. ลดผ่อน 2. ลดเงินต้น และ 3. ลดดอกเบี้ยค้างชำระ เพื่อให้กิจการสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าต่อได้
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบป้ายสินเชื่อ และการออกบูธให้คำปรึกษาจากหน่วยงานพันธมิตร เช่น สสว., อุตสาหกรรมจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด และเครดิตบูโร รวมถึงบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการท้องถิ่น เช่น ทรัพย์แสนบุญ, KULA BEEF และกลุ่มอารยะฟาร์ม ฯลฯ
จากนั้น นายธนกรยังเดินทางไปร่วมเป็นประธานเปิด “งานประเพณีไหว้เจ้า และแสดงงิ้ว ประจำปี 2568 และมหกรรมอาหารนานาชาติ” งานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้อัญเชิญองค์จำลอง ปึงเถ่ากงม่า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อแห่ไปรอบตัวเมือง และอัญเชิญมาประทับ ณ สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชมการแสดงงิ้วที่จัดถวาย นอกจากนี้ ยังมีตลาดไนท์มาร์เก็ตและร้านอาหารจากทั่วทุกภาคกว่า 1,000 ร้านค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงให้คึกคัก โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2568 รวม 8 คืน ณ หอนาฬิกา จ.มหาสารคาม