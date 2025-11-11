ชวนเที่ยว งานไหว้เจ้าปุงเถ่ากงม่าแสดงงิ้ว/อาหารนานาชาติ @มหาสารคาม

มหาสารคาม-ภาคเอกชนจ.มหาสารคาม ชวนเที่ยวงาน “งานประเพณีไหว้เจ้าปุงเถ่ากงม่า และแสดงงิ้ว ประจำปี 2568 และมหกรรมอาหารนานาชาติ” ชมตลาดไนท์มาร์เก็ตและร้านอาหารจากทั่วทุกภาค ร่วมกว่า 1,000 ร้านค้า มั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจคึกคัก 20-27 พ.ย.นี้ ณ บริเวณหอนาฬิกาถนนนครสวรรค์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายสุทิน พรมงคลชัย นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม, พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม และผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมแถลงข่าว “งานประเพณีไหว้เจ้าปุงเถ่ากงม่า และแสดงงิ้ว ประจำปี 2568 และมหกรรมอาหารนานาชาติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2568 รวม 8 คืน ณ บริเวณหอนาฬิกา ถนนนครสวรรค์ ไปจนถึงสี่แยกค้วงหลี รวมระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร
นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า “งานประเพณีไหว้เจ้า และแสดงงิ้ว ประจำปี 2568” เป็นงานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม จัดงานกันมาทุกปี จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยอัญเชิญองค์จำลอง ปุงเถ่ากงม่า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง แห่ไปรอบตัวเมือง และอัญเชิญมาประทับ ณ สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชมการแสดงงิ้วที่จัดถวาย ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2565 รวม 8 คืน
ส่วนของกิจกรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแล้ว ภายในงานได้จัดให้มี “ตลาดงานงิ้ว” เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ต ซึ่งจะเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านอาหารมาจากทั่วทุกภาค นำมาจำหน่าย บนถนนนครสวรรค์ มีร้านค้ากว่า 1,000 ร้านค้า ความยาวของตลาด กว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในแต่ละปี นับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของพี่น้องประชาชนภายในจังหวัดได้เป็นอย่างดี
ภายในงานยังเปิดพื้นที่แสดงความสามารถของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และสืบสานวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง มีการประกวด Cover Dance การประกวดมิสแกรนด์มหาสารคาม รอบมิสไซนิส (Miss Chinese) โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ อยู่ภายใต้บรรยากาศของการจัดรูปแบบที่เหมาะสม
ปีนี้จะเปิดให้บริการแพทย์แผนจีน เป็นพระราชกุศล ร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ให้บริการรักษาด้วยการฝังเข็ม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดการจัดงาน ขณะที่ไฮไลท์ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ การแข่งขันกินกุ้ยช่ายจักรพรรดิ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม ซึ่งขนมกุ้ยช่าย สื่อถึงความมั่นคงมั่งคั่ง ร่ำรวย และเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นมงคล
ทั้งนี้ตลาดงานงิ้ว จะมีร้านค้าร้านอาหารเรียงรายบนถนนเส้นทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ของดีของเด็ดที่มาเที่ยวงานงิ้วแล้วต้องรับประทาน ก็คือหอยทอด ก๋วยจั๊บ กุ้ยช่าย หมูสะเต๊ะ ปอเปี๊ยะทอด กระเพาะปลา ขนมขาหมู หรือขนมตือคาโก ขนมเบื้องญวน ข้าวเกรียบปากหม้อ บัวลอย เป็นต้น นอกจากของกินแล้วยังมีสินค้าอีกหลากหลายไว้ให้เลือกช็อปตามใจมากกว่า 1,000 ร้านค้า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี