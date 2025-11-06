“ชิการ์เด้นท์” ต้นมะพร้าวขุดล้อม ไม้ล้อมราคาจับต้องได้ ช่องทางเพิ่มรายได้เกษตรกร

“มะพร้าว” พืชที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยเฉพาะในต่างจังหวัดบ้านไหนมีพื้นที่ ต้นไม้ที่เลือกจะปลูกไว้ประดับบ้านและเอาไว้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร คือ มะพร้าว แต่ปัจจุบัน มะพร้าวไม่ได้แค่เป็นต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้เก็บผล เท่านั้น เพราะด้วยรูปทรงของต้นมะพร้าวที่ สามารถเป็นไม้ประดับได้
ปลูกมะพร้าวไม่ได้แค่ขายผล แต่ขายต้นได้
ทั้งนี้ จึงได้รับความสนใจจากนักจัดสวน และเจ้าของบ้านจัดสรรที่พอจะมีพื้นที่สำหรับจัดสวน ก็จะเลือกต้นมะพร้าวมาใช้สำหรับตกแต่งสวน ด้วยเหตุนี้เอง ต้นมะพร้าวเป็นหนึ่งในไม้ล้อมที่ได้รับความนิยม จากทั้งเจ้าของบ้านและนักจัดสวน ทำให้ถูกนำมาวางขายอยู่ในร้านไม้ล้อม เช่นเดียวกับต้นไม้ล้อมประเภทอื่นๆ แต่ต่างจากไม้ล้อมอื่นๆ คือ ราคาจับต้องได้
ต้นมะพร้าวขุดล้อม ชิการ์เด้นท์ จ.ราชบุรี
“ชิติณทรีย์ รุ่งวัฒนา” เจ้าของ ต้นมะพร้าวขุดล้อม ชิการ์เด้นท์ เล่าว่า ตนเอง ทำต้นมะพร้าวขุดล้อมมาได้ 8 ปี เริ่มต้นมาจากเดิมเพาะต้นมะม่วงห้าวมะนาวโห่ ขายอยู่ที่จังหวัดราชบุรี และมีวันหนึ่ง ลูกค้าอยากได้ต้นมะพร้าวไปปลูก เราก็ตามใจลูกค้าเริ่มจากไปหามาขายก่อน และต่อมาเพาะขายเองด้วย ซึ่งปกติลูกค้าของเราจะเป็นร้านขายต้นไม้ เพราะเน้นขายส่งให้กับลูกค้าไปขายต่อ
โดย ในช่วงแรกขายต้นเล็กอายุไม่กี่เดือน เช่นเดียวกับต้นมะม่วงห้าวมะนาวโห่ แต่ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะนักจัดสวนเค้าต้องการต้นมะพร้าวต้นใหญ่ๆ ที่เอาไปแล้วใช้ได้เลยไม่ต้องรอให้โต ทำให้เราก็ต้องหาต้นมะพร้าวที่มีต้นใหญ่ขึ้น อายุตั้งแต่ 3-4 ปีไปจนถึง 10 ปี ซึ่งการจะขายต้นที่มีขนาดใหญ่อายุเยอะ ต้องใช้การขุดล้อม เพื่อที่ต้นไม้ไปถึงลูกค้า ยังเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ เวลาไปปลูกก็สามารถเติบโตต่อได้ไม่ตายก็ต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการทำไม้ล้อม
อายุต้นมะพร้าวขุดล้อมที่นิยมซื้อกัน
สำหรับต้นมะพร้าวขุดล้อม ที่ได้รับความนิยมจะเป็นต้นที่มีอายุ 4 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ออกผลพอดี ลูกค้าที่ซื้อไปก็จะได้ลูกมะพร้าวไปด้วย ส่วนราคาจำหน่าย ถ้าเป็นต้นมะพร้าวขุดล้อม อายุ 4 ปีขึ้นไปราคาต้นละ 1,500 บาท ต้นมะพร้าวอายุ 10 ปี ต้นละ 1,900 บาท ส่วนมะพร้าวต้นเล็กที่ทางร้านเพาะจำหน่ายที่มีอายุ 10 เดือน อยู่ที่ต้นละ 250 บาท ซึ่งเป็นราคาขายส่ง ลูกค้าที่ซื้อไปก็สามารถไปทำราคาได้อีก
ในส่วนของลูกค้าที่ผ่านมา จะได้ลูกค้าที่เป็นร้านขายต้นไม้ และนักจัดสวนที่ต้องการต้นมะพร้าวขุดล้อมจำนวนมาก ก็มาสั่งซื้อกับเราเพราะเรามีต้นไม้มากพอตามที่ลูกค้าต้องการ และเรามีทีมงานประสบการณ์ในการทำไม้ล้อม เพราะการทำต้นไม้ขุดล้อม ไม่ใช่ว่าใครจะกันได้ง่าย ต้องอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญ ตั้งแต่ขั้นตอนการขุดล้อม การรู้จักธรรมชาติของต้นมะพร้าวไปจนถึงการขนส่งไปถึงลูกค้าและขั้นตอนการปลูก สุดท้ายการดูแล ซึ่งต้องบอกวิธีการดูแลให้กับลูกค้าเพื่อนำไปดูแลต่อจนได้ต้นไม้ที่สวยงาม และได้ผลผลิตอย่างที่ต้องการ เช่นเดียวกับไม้ล้อมประเภทอื่นๆ
ความนิยม ต้นมะพร้าวขุดล้อมมีมากน้อยแค่ไหน
เมื่อถามว่า ต้นมะพร้าวขุดล้อม เป็นไม้ล้อมที่ได้รับความนิยม ขนาดไหน ทาง “เจ้าของต้นมะพร้าวขุดล้อมซิการ์เด้นท์” บอกว่า ความนิยมไม่แพ้ไม้ล้อมประเภทอื่นๆ บางครั้งอาจจะมากกว่า เพราะมะพร้าว เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันทุกบ้านอยู่แล้ว ด้วยรูปทรงที่เหมาะกับการเป็นไม้ประดับได้ และที่สำคัญเป็นไม้ผลที่ออกผลง่ายไม่ว่าสภาพอากาศแบบไหนก็ออกผลมาให้กินได้ และเป็นไม้อายุยืน สามารถอยู่ได้ถึง 20 ปี ที่สำคัญไม่ต้องไปจ่ายเงินหลักหมื่น หลักแสนบาท เพื่อซื้อไม้ล้อมราคาแพง
สร้างรายได้เกษตรกรนอกจากขายผลมะพร้าว
“ชิติณทรีย์”เล่าว่า หลังจากที่ตนเองทำต้นมะพร้าวขุดล้อม ออกมาจำหน่าย 8 ปี จะเห็นว่าความต้องการต้นมะพร้าวขุดล้อมเพิ่มมากขึ้นทุกปี ที่ผ่านมาน่าจะขายไปมากกว่าหลักแสนต้น ส่งขายไปทั่วประเทศด้วยความต้องการเยอะขึ้นเรื่อยๆ การเพาะเองไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทางเราก็ได้มีการติดต่อขอซื้อจากทางเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวอยู่แล้ว
ทั้งนี้ ปัจจุบันด้วยความที่รับซื้ออย่างต่อเนื่อง เกษตรกรที่เดิมปลูกมะพร้าวเก็บผลขาย ก็แบ่งกันพื้นที่บางส่วนมาปลูกสำหรับขายต้นขุดล้อมด้วย เป็นรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่ง ชาวสวนมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งราคารับซื้อก็ขึ้นอยู่กับขนาด ความสมบูรณ์ และอายุ ของต้นมะพร้าว
ชนิดของมะพร้าวขุดล้อมที่ลูกค้านิยม
สำหรับในส่วนชนิดของมะพร้าวจะเป็น “มะพร้าวน้ำหอม” เกือบทั้งหมด เพราะลูกค้าชื่นชอบมะพร้าวน้ำหอมรูปทรงลำต้นไม่สูงใหญ่มาก เพื่อที่จะได้เก็บผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมกินได้ด้วย ไม่ใช่แค่เป็นไม้ประดับ การเลือกสายพันธุ์ต้องเลือกมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นสายพันธุ์แท้ เพราะถ้าลูกค้าไม่ได้สายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมแท้ไปจะมาตำหนิเราได้ ปกติพื้นที่จังหวัดราชบุรีก็จะขึ้นชื่อเรื่องการปลูกมะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์แท้ที่ให้รสชาติน้ำมะพร้าวที่หอมหวานอยู่แล้ว และส่วนตัวก็คนราชบุรี ต้นมะพร้าวที่นำมาขายก็มาจากราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ลูกค้าที่ซื้อต้นมะพร้าวขุดล้อมจากเรา ก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่าจะได้มะพร้าวน้ำหอมแท้
ทั้งนี้ ในส่วนของลูกค้าที่ซื้อต้นพันธุ์ เพื่อไปปลูกเก็บผลผลิตขาย ทางร้านของเรามีจำหน่ายเช่นกัน เพราะบางคนเกษตรกรมือใหม่ ยังเพาะต้นกล้าไม่เป็น ก็มาซื้อต้นพันธุ์จากเรา ซึ่งสัดส่วนการขายต้นเล็กขายปริมาณเยอะกว่า แต่รายได้ใกล้เคียกัน เพราะราคาต้นขุดล้อมขายได้จำนวนต้นน้อยกว่า แต่จำนวนเงินที่ได้เยอะกว่า
ทำไมถึงเลือกต้นมะพร้าวขุดล้อม
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันคนที่หันมาทำต้นมะพร้าวขุดล้อมเยอะมากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด สาเหตุที่ความต้องการต้นมะพร้าวขุดล้อมเยอะขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากราคา เพราะเมื่อเทียบราคากับเวลา ถือว่าได้ต้นไม้ที่ราคาไม่แพงเหมือนซื้อเวลา ไม่ต้องไปรอปลูก 4 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี ยอมจ่ายต้นละแค่หลักพันต้นๆ ก็ได้ต้นไม้ไปปลูกเก็บผลผลิตได้เลย และเก็บกินไปได้เรื่อยๆ จนต้นตายไป ใช้เวลาถึง 20 ปีคุ้มกว่า และทางร้านของเราก็การันตี ถ้าลูกค้าซื้อต้นมะพร้าวขุดล้อมของเราไป และดูแลตามที่เราแนะนำไม่ตายแน่นอน
ชิติณทรีย์ บอกว่า แหล่งที่มาของต้นมะพร้าวขุดล้อมที่เราไปซื้อมาจากเกษตรกรที่ซื้อกันประจำ เราก็จะรู้ว่าเค้าดูแลต้นมะพร้าวอย่างไร ทำให้เรากล้ารับประกันกับลูกค้าได้ และที่สำคัญ คือ เราขายลูกค้าประจำที่ซื้อไปขายต่อ ถ้าไม่ดีจริง ลูกค้าจะไม่กลับมาซื้อกับเราอีก ทำให้เรายังคงสามารถยืนหยัด และยึดอาชีพนี้ มาได้เข้าปีที่ 8 แล้ว โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นนักจัดสวน เขาจะต้องการคุณภาพ มาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะถ้าได้ต้นมะพร้าวไม่ดีไปจะเสียมาถึง บริษัทที่รับจัดสวนได้
