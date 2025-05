ททท. ผนึกกำลังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทีเอ็มบีธนชาต และ พันธมิตร เปิดตัวโครงการ “Flavor of Thai Food: Health & Wellness – เมืองรสไทย สู่สุขภาพที่ยั่งยืน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี สถาบันอาหาร (NFI) ชิมไทยและพันธมิตรภาคเอกชน เปิดตัวโครงการ “Flavor of Thai Food: Health & Wellness – เมืองรสไทย สู่สุขภาพที่ยั่งยืน” พร้อมโปรโมชั่นส่วนลด 50% จากบัตรเครดิต ttb ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับอาหารสุขภาพและอาหารหมักดองไทยที่อุดมด้วยโพรไบโอติกให้กลายเป็น Soft Power ด้านสุขภาพและวัฒนธรรม พร้อมต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อสุขภาพ (Wellness Gastronomy Tourism)นางสาววรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. กล่าวว่า “Flavor of Thai Food: Health & Wellness เป็นการสร้าง Grand Moment ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านเรื่องราวอาหารหมักดองและสุขภาพแบบไทยที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาชุมชน โดยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือการออกแบบ 5 เส้นทางต้นแบบ “Grand Moment” ที่จะพาผู้ร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์อาหาร วัฒนธรรม และสุขภาพอย่างมีคุณค่าในภาคกลาง ผ่านเมนูพิเศษ เวิร์กช็อปสุขภาพ และกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสิทธิพิเศษ จากพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนอย่างใกล้ชิดโดยในครั้งนี้แคมเปญจะครอบคลุมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร-สุพรรณบุรี-นนทบุรี-ลพบุรี-ปทุมธานี-ประจวบคีรีขันธ์-นครปฐม-ราชบุรี-สมุทรสาคร-กาญจนบุรี-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-สระบุรี-ชัยนาท ซึ่งนอกจากจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ภาคกลางแล้ว ยังวางรากฐานให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพที่มีเอกลักษณ์ในระดับโลกอีกด้วย”นายพิพัฒน์ เหล่าพิพัฒนา หัวหน้าบริหารการตลาด ความสัมพันธ์พันธมิตรทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร บัตรเครดิต ttb กล่าวเสริมว่า“ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะด้านอาหารได้รับความสนใจมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจไลฟ์สไตล์และสุขภาพ บัตรเครดิต ttb ต้องการมอบสิทธิประโยชน์ที่ยกระดับประสบการณ์ให้กับผู้ถือบัตรในหมวดร้านอาหาร โดยเฉพาะเมื่อนำมาผสานกับทริปสุขภาพระดับพรีเมียมในภาคกลาง ภายใต้โครงการ ‘Flavor of Thai Food: Health & Wellness’ ที่เน้นรสชาติ สุขภาพ และความยั่งยืน เราจึงร่วมสนับสนุนโปรโมชั่น E-Voucher ส่วนลด 50% เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคออกเดินทาง ใช้จ่าย และสัมผัสวัฒนธรรมสุขภาพไทยอย่างเต็มอิ่ม”5 เส้นทาง “Grand Moment” เมืองรสไทยเมืองน่าเที่ยว สู่สุขภาพที่ยั่งยืน•สมุทรสงคราม – วิถีชีวิตสมดุล | Slow Life (Samut Songkhram)เข้าร่วมเวิร์กช็อปน้ำผึ้งพื้นเมือง สัมผัสเกษตรอินทรีย์ และลิ้มรสปลาทูแม่กลองเมนูสุขภาพแบบท้องถิ่น•ประจวบคีรีขันธ์ – สับปะรด & สุขภาพ | Pineapple & Wellness Retreat (Prachuap Khiri Khan)หมักไซเดอร์จากสับปะรดสยามโกลด์ ล่องเรือปลูกป่าโกงกางและลิ้มรสเมนูซูเปอร์ฟู้ดอย่าง “ยำเคลตะไคร้กุ้งแซ่บ”•ราชบุรี – ดิน วิถี โอ่ง | Slow Crafted (Ratchaburi)เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมราชบุรี "เปิดโลกโอ่งมังกร" เรื่องของโอ่ง พักผ่อนสไตล์ Slow Life และทำเต้าหู้ดำสมุนไพร พร้อมอาหารหมักดองจากวัตถุดิบพื้นบ้าน•พระนครศรีอยุธยา – อิ่มวัฒนธรรมและข้าวหมากไทย พร้อมสุขภาพภิรมณ์ | Healthy Feast (Ayutthaya)ย้อนรอยวัฒนธรรมมอญริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเวิร์กช็อปอาหารพื้นถิ่น เมนูข้าวหมากนมสด•กรุงเทพฯ – ศาสตร์แห่งการหมักดอง | The Art of Fermentation (Bangkok)เวิร์กช็อปคอมบูชา เรียนรู้เรื่องชาและรับประทานอาหารกลางวันในบรรยากาศสุดคลาสสิกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ร้าน “อำแดงใต้ฝุ่น”โปรโมชั่นพิเศษ•ทุกเส้นทางมาพร้อม โปรโมชั่นส่วนลด 50% คูปอง E-Voucher สุดคุ้มด้วยบัตรเครดิต ttb ใช้ได้กับทุกร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในเส้นทางที่กำหนด•วิธีการซื้อคูปอง E-Voucher ให้@Line เพิ่มเพื่อน Line Official โครงการ "@flavorofthaifoodกดสั่งซื้อ - ระบุจำนวนคูปอง - ชำระเงิน เที่ยวและกินให้ครบ สุขภาพดี ระยะเวลา: 8 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2568 (จำนวนจำกัด 3,000 สิทธิ์)