“ผลิตไฟฟ้า”มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ระดมความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบมหาอุทกภัยภาคใต้ โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ซึ่งภายในบรรจุเครื่องบริโภคและอุปโภค ยาที่จำเป็น และอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งได้มอบวัตถุดิบประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสาร 2,500 กิโลกรัม ไข่ไก่ 500 ถาด และน้ำมันพืช 500 ขวด ให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ (มทบ.42) เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบมหาอุทกภัยและศูนย์พักพิงต่าง ๆ ในอำเภอหาดใหญ่ และในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี พลตรี สมคิด บุญโชติ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นผู้รับมอบ จากนายกิตติพงษ์ มั่งคั่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เป็นผู้แทน EGCO Group ส่งมอบ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568
ก่อนหน้านี้ โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ยังได้ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รวบรวมเสื้อชูชีพ จำนวน 100 ตัว ส่งมอบให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.42 เพื่อร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งยังได้มอบสิ่งของที่จำเป็นเบื้องต้น เช่น น้ำดื่ม อาหารแห้ง และอุปกรณ์ยังชีพ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนท้องถิ่นท้องที่ เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยต่อไป