นาทีชีวิตกลางวิกฤตน้ำท่วม! ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยส่งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตจากหาดใหญ่สู่ รพ.สงขลานครินทร์ปลอดภัย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ใช้เฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตจาก โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ หาดใหญ่สู่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างปลอดภัย
วันนี้ (26 พ.ย.) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า (มณฑลทหารบกที่ 42) ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับการประสานงานเพื่อขอรับการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ และส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อทำการรักษาต่อไป
การเข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยใช้ เฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยสูงอายุ เพศหญิง มีอาการภาวะหัวใจล้มเหลว และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งรับตัวจากโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยตลอดการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และส่งถึงมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันท่วงทีและปลอดภัย ภารกิจนี้ เป็นการปฏิบัติการจาก ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังเทพสตรี (ชปบ.ทบ.กกล.เทพสตรี) ซึ่งทางทีมแพทย์ยังได้กล่าวขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ให้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ขณะนี้ กองทัพระดมกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลัง โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกภาคที่ 4 ส่วนหน้า เดินหน้าขยายการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า จึงได้ยกระดับการช่วยเหลือ พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยลงพื้นที่เร่งด่วน โดยนำกำลังพล พร้อมเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย เข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง