บีไอจีเร่งส่ง “ออกซิเจน” ไป รพ.สงขลานครินทร์ ช่วยเหลือผู้ป่วยท่ามกลางวิกฤตอุทกภัย

บีไอจีผนึกกำลังจัดส่งออกซิเจน รวมถึงท่อออกซิเจนสำรองและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไปโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รับมือวิกฤตหาดใหญ่
บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำของประเทศไทย ตระหนักถึงความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่ ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ศูนย์กลางการรักษาพยาบาลที่สำคัญของภาคใต้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยจำนวนมาก
ภายใต้สถานการณ์น้ำท่วมที่ท้าทาย บีไอจีได้ดำเนินการจัดส่งออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้เป็นที่เรียบร้อย และมีทีมวิศวกรได้เข้าประจำพื้นที่เพื่อรับมือเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัย ในขณะที่ท่อออกซิเจนสำรองและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะสามารถลำเลียงถึงโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ภายในคืนวันนี้ (26 พ.ย. 68) เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วน
นางอรลา เจริญเจริญลาภ Chief Finance Officer บีไอจี กล่าวว่า บีไอจีตระหนักถึงความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในหาดใหญ่ จึงเร่งจัดส่งออกซิเจนให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์โดยทันที พร้อมได้รับความช่วยเหลือในการลำเลียงจากกองทัพภาคที่ 4 ค่ายเสนาณรงค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบีไอจีจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่
บีไอจีได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดส่งเป็นไปอย่างราบรื่นและทันต่อความต้องการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐาน แม้ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากภัยพิบัติครั้งนี้