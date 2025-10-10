นายกฯเตรียมลงใต้ 11 ต.ค. ประชุมติดตามแก้ปัญหาจชต.-ให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ

"อนุทิน" เตรียมลงใต้ 11 ต.ค. ประชุมติดตามแก้ปัญหาจชต.-ให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเต็มที่
เมื่อวันที่ (10 ต.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการ จ.ปัตตานี และจ.สงขลา ในวันที่10 ต.ค.นี้ โดยเวลา 11.00 น. นายกฯ เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับผู้ว่า 7 จ.ชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ณ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พร้อมรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์และแผนปฏิบัติงานในปี 2569 และมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและบูรณาการการทำงานให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับความมั่นคงปลอดภัย จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
“รัฐบาลและนายกฯ มีความเป็นห่วงประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเต็มที่” นายสิริพงศ์ กล่าว