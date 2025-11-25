สธ. ระดมสรรพกำลังรับมือน้ำท่วมใต้ ย้ายผู้ป่วยหนักจาก รพ.หาดใหญ่ ต่อเนื่อง เปิด รพ.สนาม–เร่งคุมโรคดูแลผู้ประสบภัย

รมว.สาธารณสุขประชุม PHEOC ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ พบหลายพื้นที่ยังวิกฤติ โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ ระดับน้ำคาดว่าสูงต่ออีก 2–3 วัน เร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักแล้ว 46 ราย ส่งทีมแพทย์–พยาบาลเสริมกำลัง เปิดโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง สนับสนุนถังออกซิเจน อาหาร ยา–เวชภัณฑ์ พร้อมจัดทีมดูแลสุขภาพกายใจผู้พักพิงกว่า 1,800 คน และเตรียมบริการล้างไตเคลื่อนที่เช้าวันที่ 26 พ.ย.
รายงานการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พื้นที่ภาคใต้ ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
ภาพรวมสถานการณ์
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ผ่านระบบทางไกล กับผู้บริหารในพื้นที่ภาคใต้ พบว่าขณะนี้หลายจังหวัด ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา คาดว่าระดับน้ำจะยังสูงอีก 2-3 วัน โรงพยาบาลหาดใหญ่ ระบบไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ แต่ยังไม่เสถียร ต้องส่งต่อ ผู้ป่วยหนักไปยังโรงพยาบาลใหญ่ พื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 89 ราย
การช่วยเหลือ/สนับสนุนการดำเนินงาน
- โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทยอยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักโดยเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยงานต่างๆ 4 ลำ
ณ เวลา 16.45 น. ส่งผู้ป่วยแล้ว 46 ราย แยกเป็น ไปโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 33 ราย โรงพยาบาลสงขลา 12 ราย และ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 1 ราย พร้อมจัดหาถังออกซิเจนสำรองประมาณ 200 ถัง เพื่อดูแลผู้ป่วย ที่อยู่ในโรงพยาบาล รวมถึงจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยและญาติมื้อละ 3,000 ชุด
- โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ส่งทีมบุคลากรการแพทย์ (ผลัดแรก) 18 คน เสริมกำลังโรงพยาบาลหาดใหญ่ และ กรมการแพทย์จะส่งแพทย์ 9 คน (อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์) พยาบาล 29 คน เดินทางสนับสนุนเพิ่มเติม เย็นวันที่ 25 พฤศจิกายน นี้
- กรมการแพทย์จัดส่งรถล้างไตเคลื่อนที่และทีมล้างไต สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยล้างไต ที่โรงพยาบาลสนาม สนามบินหาดใหญ่ พร้อมให้บริการได้เช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน นี้
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งทีมวิศวกรไฟฟ้าพร้อมวิทยุสื่อสาร 30 เครื่อง เข้าสนับสนุนในพื้นที่
การดูแลผู้ประสบอุทกภัย
- เปิดโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง 1) โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาสงขลานครินทร์ จำนวน 50 เตียง บริหารจัดการโดย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2) โรงพยาบาลสนาม สนามบินหาดใหญ่ จำนวน 50 เตียง บริหารจัดการโดยโรงพยาบาลสงขลา มี นายแพทย์รัตนพล ล้อประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม
- ศูนย์พักพิงโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ซึ่งมีผู้พักพิง 1,800 คน ได้จัดทีมดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ป้องกันควบคุมโรค และอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 5,000 โดส ยา/เวชภัณฑ์ต่างๆ ประมาณ 17,000 ชุด