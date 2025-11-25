รพ.หาดใหญ่ ยังเสี่ยงน้ำท่วมสูงกระทบบริการ เตรียมลำเลียงผู้ป่วยหนักทางอากาศส่ง รพ.ใหญ่ใกล้เคียง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมด่วนเตรียมลำเลียงผู้ป่วยหนักทางอากาศเบื้องต้น 50 คน จาก โรงพยาบาลหาดใหญ่ ไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลปัตตานี โดยประสานเฮลิคอปเตอร์หน่วยงานต่างๆ ประเมินพื้นที่เข้ารับผู้ป่วย พร้อมส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรมการแพทย์ และทีมช่างจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าสนับสนุนโรงพยาบาลหาดใหญ่ วันนี้
เช้าวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2568) นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมด่วนผ่านระบบทางไกล เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม กับผู้บริหารในพื้นที่ภาคใต้ และกล่าวว่า นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้ติดตามความคืบหน้าและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประสานการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยขณะนี้สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบหนัก คือ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ระบบออกซิเจนเพียงพอใช้ได้ถึงพรุ่งนี้ (26 พฤศจิกายน) จึงต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักประมาณ 90 ราย ไปยังโรงพยาบาลใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียง เบื้องต้น เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ 50 ราย ไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 20 ราย โรงพยาบาลสงขลา 10 ราย โรงพยาบาลพัทลุง 10 ราย และโรงพยาบาลปัตตานี 10 ราย สำหรับอัตรากำลังให้บริการ เขตสุขภาพที่ 11 เตรียมสนับสนุนอายุรแพทย์ 20 คน และกุมารแพทย์ 20 คน พยาบาล 40 - 50 คน โดยช่วงเช้าวันนี้ ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ผลัดแรก จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นแพทย์ 4 คน พยาบาล 10 คน และทีมบุคลากรจากกรมการแพทย์ เข้าสนับสนุน และช่วงบ่ายทีมช่างจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 และ 5 อีก 20 คน จะเข้าพื้นที่เพื่อดูแลระบบสนับสนุนต่างๆ
สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ได้ประสานเฮลิคอปเตอร์จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงจากโรงพยาบาลปัตตานี ที่สามารถลงจอดบนดาดฟ้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อเข้ารับผู้ป่วย พร้อมทั้งประสานทีมฉุกเฉินทางการแพทย์ EMT และบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน เข้ารายงานตัวเพื่อสนับสนุนการลำเลียงผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังได้ประสานการขนส่งถังออกซิเจนให้โรงพยาบาลหาดใหญ่สำหรับใช้ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าด้วย