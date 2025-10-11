นายกฯ เข้าเยี่ยม จนท.ผู้บาดเจ็บเหตุความไม่สงบชายแดนใต้ ที่ รพ.สงขลานครินทร์ ย้ำเยียวยาเต็มที่

นายกฯ เข้าเยี่ยมตำรวจ-อส.ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบชายแดนใต้ รพ.สงขลานครินทร์ เผยทุกคนพ้นขีดอันตราย รัฐบาลเยียวยาเต็มที่ ด้านอาจารย์แพทย์มอบ “พระไพรีพินาศ” เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ศัตรูของบ้านเมืองพินาศ
วันที่ 11 ต.ค.เมื่อเวลา 14.45 น. ที่ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมกำลังพล ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 4 นาย ได้แก่ ร.ต.ต.สมชาย ปานเจี้ยง, ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย , อส.ทพ.พันธกานต์ อินทะเขื่อน และ อส.ทพ.สุริยาวุธ ช่างเกวียนดี ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบของเยี่ยมให้แก่ผู้ที่ได้รับบาด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเยี่ยมให้กำลังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ว่า โดยทุกคนพ้นขีดอันตราย มีสติสัมปชัญญะที่ดี ก็ถือว่าเป็นข่าวดี
เมื่อถามว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าเราเต็มที่อยู่แล้วเพราะเรามีกฎระเบียบดูแลผู้ที่ได้ประสบเหตุโดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกำชับให้หน่วยงานต้นสังกัดต้องดูแล
นายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า อาจารย์แพทย์ ได้มอบพระไพรีพินาศ ซึ่งเป็นพระที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสร้างขึ้น ซึ่งถือเป็นสิริมงคล ไม่ต้องการให้ใครพินาศ แต่ให้ศัตรูพินาศ ศัตรูของบ้านเมือง
มีรายงานว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ใช้รถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ดสีดำ หมายเลขทะเบียน งภ 3579 สงขลา ในการลงพื้นที่ปฎิบัติราชการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา