กฟผ.เปิดวอร์รูมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เร่งด่วน ดูแลระบบไฟฟ้าให้มั่นคงปลอดภัย

กฟผ. เปิดวอร์รูมปฏิบัติการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา ยืนยันระบบผลิตไฟฟ้ายังมั่นคง รองรับการใช้งานได้ตามปกติ
วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2568) นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดวอร์รูมเร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงอย่างเต็มกำลัง ทั้งการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษา รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ติดค้างอยู่อีก 57 คน ในพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา พร้อมลำเลียงถุงยังชีพและน้ำดื่มเกือบ 30,000 ชุด กระจายไปยังประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน จ.สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และยะลา
ด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ผู้ว่าการ กฟผ. ยืนยันว่า แม้โรงไฟฟ้าจะนะต้องหยุดเดินเครื่องชั่วคราวจากมวลน้ำที่ท่วมสูง แต่มีการเสริมกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่ และโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช ทำให้ระบบไฟฟ้าภาคใต้มีเสถียรภาพและมั่นคง
ทั้งนี้ กฟผ. ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงทุกแห่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต เพื่อก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง