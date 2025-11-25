"ธนกร" เผยโรงงานในสงขลาเสียหาย 715 แห่ง มูลค่ากว่า 1,282 ล้านบาท 12 โรงไฟฟ้าเดินเครื่องไม่ได้ เร่งกระบี่-ขนอมเพิ่มกำลังผลิตทดแทน

"ธนกร" เผยโรงงานในสงขลาเสียหาย 715 โรงงาน มูลค่าความเสียหายกว่า 1,282 ล้านบาท ขณะที่โรงไฟฟ้า 17 โรงผลิตไฟไม่ได้ สั่งเร่งประสานโรงไฟฟ้ากระบี่-ขนอมช่วยเพิ่มกำลังการผลิตทดแทน ชี้โรงงานในนิคมฯ เหมือนพื้นที่ไข่แดง แม้น้ำไม่ท่วมเข้านิคมฯ แต่นำวัตถุดิบเข้าไปไม่ได้ เพราะถูกน้ำล้อมรอบ มอบ ธพว.ออกมาตรการช่วยเหลือ
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.สงขลาว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลารายงานว่า จำนวนโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย บางกล่ำ รัตภูมิ สะเดา ระโนด ควนเนียง นาหม่อม และคลองหอยโข่ง ประกอบด้วย อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จำนวน 29 โรงงาน, อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา จำนวน 97 โรงงาน, อุตสาหกรรมทำผลิตภัณฑ์ยางพารา จำนวน 103 โรงงาน, อุตสาหกรรมทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก จำนวน 44 โรงงาน, อุตสาหกรรมทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ จำนวน 53 โรงงาน, อุตสาหกรรมขุดตักดินและดูดทราย จำนวน 310 โรงงาน และอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 79 โรงงาน ทั้งนี้ รวมโรงงานที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 715 โรงงาน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 1,282 ล้านบาท
นายธนกร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีโรงไฟฟ้า 17 โรง ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ไม่สามารถผลิตไฟให้ได้ อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้โรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้าขนอม เพิ่มกำลังการผลิตทดแทนเพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว สำหรับโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนั้น แม้ว่าขณะนี้น้ำยังไม่ท่วมเข้านิคมฯ แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถนำวัตถุดิบเข้าไปภายในโรงงานได้ โดยลักษณะพื้นที่ขณะนี้เหมือนเป็นไข่แดง ถูกน้ำล้อมรอบ
สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้น นายธนกร กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เร่งออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ดังนี้ สำหรับลูกค้าปัจจุบัน 1.พักชำระหนี้ : สินเชื่อประเภทเงินกู้ (FL) พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน, สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน เช่น PN แฟคตอริ่ง ขยายระยะเวลาตั๋วสูงสุด 180 วัน และ 2.เติมทุนฉุกเฉิน : นำไปฟื้นฟูธุรกิจเฉพาะหน้า วงเงินกู้ 10% ของวงเงินเดิม สูงสุด 200,000 บาท ดอกเบี้ย MLR ระยะกู้ 3 ปี ปลอดชำระเงินต้น 12 เดือน ส่วนลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่นั้น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ลงทุน เสริมสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 3% 3 ปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท ได้แก่ ปลุกพลัง SME , Beyond ติดปีก SME และ SME Green Productivity ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงวางแนวทางช่วยเหลือ พร้อมทั้ง มาตรการเยียวยาต่างๆ เพื่อที่เราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
นายธนกร กล่าวด้วยว่า ท่านนายกฯ ได้ลงพื้นที่และสั่งการด้วยตัวเอง ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ตนจึงประสานกับนายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา พรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อยู่ในขณะนี้ด้วย เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถอพยพออกมาจากพื้นที่ได้ เพราะทราบว่านอกจากนายศาสตราจะเข้าไปในพื้นที่ด้วยตนเองแล้ว ยังมีการประสานกับภาคเอกชน และนักศึกษา เพื่อช่วยกันอีกทางหนึ่งด้วย