“อรรถพล” สั่งระดมช่วยเหลือภาคใต้จัดเตรียมถุงยังชีพ กำชับพลังงานจังหวัด -กฟผ. -ปตท. ตรวจสอบความปลอดภัยด้านพลังงาน

“รมว.อรรถพล“ สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้เป็นการด่วน โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาที่กำลังวิกฤต จัดหาถุงยังชีพและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ขณะเดียวกัน ได้กำชับพลังงานจังหวัดติดตามความช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและเร่งรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่
วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2568) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั้ง พลังงานจังหวัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระดมความช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ ในเบื้องต้นได้จัดเตรียมถุงยังชีพรวมกว่า 22,000 ชุด โดยได้เร่งทยอยส่งไปแล้ว 5,300 ชุดและน้ำดื่มกว่า 1 หมื่นขวดให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และยะลา อีกทั้งส่งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่พร้อมเรือท้องแบน รถตรวจการณ์ ฯลฯ ร่วมสนับสนุนทีมปฏิบัติการของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความเสียหายรุนแรง เพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการให้ความช่วยเหลือและการจัดการสถานการณ์จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ ได้ย้ำถึงมาตรการด้านความปลอดภัย โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่ประสบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง คลัง และ สถานีส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนและทำให้ระบบจ่ายพลังงานหยุดชะงัก โดยให้มีแผนสำรองในการจ่ายไฟฟ้าและเตรียมจัดหาน้ำมันในพื้นที่น้ำท่วมรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงให้มีน้ำมันใช้ ไม่ให้ขาดแคลน
"ผมได้สั่งการให้พลังงานจังหวัดและทุกหน่วยงานในกระทรวงพลังงานทำงานเชิงรุก เร่งระดมทรัพยากรทั้งหมดเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเต็มกำลัง โดยในเบื้องต้นทาง กฟผ. ได้เตรียมถุงยังชีพไว้ 12,000 ชุด ส่วน ปตท. ได้เตรียมไว้อีก 10,000 ชุด โดยได้ส่งทยอยส่งไปแล้ว 5,300 ชุด และน้ำดื่มกว่า 1 หมื่นขวดไปช่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ ยะลา พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษในการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมัน คลังน้ำมัน และสถานีส่งไฟฟ้าแรงสูง เพราะความปลอดภัยของประชาชนต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง กระทรวงพลังงานจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความปลอดภัยและจัดหาพลังงานในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ใกล้เคียงไม่ให้ขาดแคลนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้" นายอรรถพล กล่าว