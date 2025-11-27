ทุกนาทีมีค่า! ปฏิบัติภารกิจทางอากาศ เร่งสำรวจเส้นทาง-ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่อเนื่องในเขต 3 และ 4 หลังภาพรวมสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้น

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 27 พ.ย.68 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า (มณฑลทหารบกที่ 42) ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พันเอก ธนุตน์ พิศาลสิทธิวัฒน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน โดยการใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นการส่งมอบอาหารและน้ำดื่มทางอากาศในส่วนพื้นที่ของเขต 3 และเขต 4 อำเภอหาดใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ยังคงเป็นที่น่ากังวล โดยเฉพาะใน เขต 3 และเขต 4 ซึ่งยังมีระดับน้ำท่วมขังสูง และมีบางจุดที่กระแสน้ำไหลเชี่ยว ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงและให้ความช่วย อย่างไรก็ตามภาพรวมของสถานการณ์โดยรวมในวันนี้ได้เริ่มคลี่คลายและอยู่ในขั้นที่ดีขึ้น จึงได้มีการสั่งการให้เฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือโดยการลำเลียงส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม ที่มีความจำเป็นทางอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่ติดค้างจะได้รับสิ่งบรรเทาทุกข์อย่างทันท่วงที และในส่วนของการสำรวจและประเมินสภาพเส้นทางคมนาคมโดยรอบ เพื่อวางแผนการเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ทีมปฏิบัติการยืนยันว่าจะ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด