ศูนย์ ปภ.อุบลฯระดมเครื่องจักรกลหนักใช้กู้ภัย พร้อมสิ่งของบริจาคลงช่วยเหลือชาวใต้

อุบลราชธานี-ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 จ.อุบลฯ ส่งยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยชุดใหญ่พร้อมสิ่งของรับบริจาคออกเดินทางไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปล่อยขบวนคาราวานกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย และสิ่งของรับบริจาคไปช่วย เหลือน้ำท่วมภาคใต้ โดยมีนายภูษิต น้อยโสภากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปล่อยขบวนคาราวาน
สำหรับยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ที่นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย เรือกู้ภัยโพลิเอทิลินแบบเปิดหัว จำนวน 1 ลำ รถตรวจการ 1 คัน รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย 2 คัน รถเครื่องสูบน้ำระยะไกล 1 คัน รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 12,000 ลิตร จำวน 2 คัน รถเครื่องกำเนินไฟฟ้าขนาด 200 kVA ( กิโลโวลท์แอมป์ ) 2 คัน รถผลิตน้ำดื่มสะอาด 2 คัน รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 1 คัน รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
และรถบรรทุกสิ่งของรับบริจาค จากศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ สำนักประชาสัมพันธ์ที่ 2 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกือบ 100 นาย
การเดินทางไปช่วยเหลือครั้งนี้ นับเป็นชุดกู้ภัยชุดที่ 2 ของจังหวัด หลังจากเมื่อวานนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจีตัมเกาะอุบลราชธานี และมูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบล ลงไปช่วยพี่น้องทางภาคใต้ พร้อมเรือท้องแบน 2 ลำ และเจ็ตสกีอีก 2 ลำ พร้อมชุดประดาน้ำและกำลังพลจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นชุดกู้ภัยชั้นสูงที่มีความชำนาญเรื่องกระแสน้ำไหลเชี่ยวเป็นชุดล่วงหน้าไปแล้ว
นายภูษิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีประสบการณ์และมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางน้ำ แต่ก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ขณะเดียวกันจังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 2 อุบลราชธานี ซึ่งชาวอุบลราชธานี สามารถบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ในวันเวลาราชการ