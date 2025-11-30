ไทยประกันชีวิต ส่งมอบความห่วงใย ผ่านโครงการ “ธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” กระทรวงการคลัง

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ Senior Executive Expert บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ “ธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” ผ่านศูนย์อำนวยการช่วยเหลือเครือข่ายวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับมอบ พร้อมนี้ นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ และนางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านกำกับคนกลางและประกันภัยภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมรับมอบในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัย รวมน้ำใจส่งมอบความห่วงใยสู่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง