Xiaomi ร่วมบริจาคเงิน - ผลิตภัณฑ์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เสียวหมี่ ประเทศไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์จากเสียวหมี่ รวมมูลค่า 749,500 บาท เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
เสียวหมี่ ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งมอบกำลังใจและช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยมอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์จากเสียวหมี่เป็นแบตเตอรี่สำรอง Xiaomi Power Bank 20000 (Integrated Cable) จำนวน 500 เครื่อง รวมมูลค่า 749,500 บาท ซึ่งเสียวหมี่ ประเทศไทยได้มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์จากเสียวหมี่ผ่านมูลนิธิองค์กรทำดี