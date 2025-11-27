ปลัดกห. พร้อมผบ.ทอ. นำทีม ลงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยตัวเอง พร้อมลำเลียงทางอากาศ "ส่งด่วน" ถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.68 พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พล.อ.อ. ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผบ.ทอ. พล.อ.อ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาแพทย์สภา และ พล.อ.อ. ระวิน ถนอมสิงห์ เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ผบ.คปอ.) นำกำลังลงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยตัวเอง พร้อมลำเลียงทางอากาศ "ส่งด่วน" ถุงยังชีพให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยกัน ความสามัคคีร่วมมือของทุกคนจะทำให้วิกฤตในครั้งนี้ ผ่านพ้นไปได้เหมือนทุกครั้ง