ปลัดกห. พร้อมผบ.ทอ. นำทีม ลงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยตัวเอง พร้อมลำเลียงทางอากาศ "ส่งด่วน" ถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



เมื่อวันที่ 27 พ.ย.68 พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พล.อ.อ. ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผบ.ทอ. พล.อ.อ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาแพทย์สภา และ พล.อ.อ. ระวิน ถนอมสิงห์ เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ผบ.คปอ.) นำกำลังลงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยตัวเอง พร้อมลำเลียงทางอากาศ "ส่งด่วน" ถุงยังชีพให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยกัน ความสามัคคีร่วมมือของทุกคนจะทำให้วิกฤตในครั้งนี้ ผ่านพ้นไปได้เหมือนทุกครั้ง













