กองทัพยํ้าพร้อมอพยพชาวหาดใหญ่ ทร.เตรียม ร.ล.อ่างทอง-ร.ล.ช้าง สมทบเรือจักรีนฤเบศ

กองทัพยํ้าพร้อมอพยพ ปชช.ออกจากพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ ผบ.ทร.เผยเตรียม ร.ล.อ่างทอง-ร.ล.ช้าง สมทบเรือจักรีนฤเบศ เข้าช่วยเหลือ ด้าน ผบ.ทอ.เผยต้องเข้าถึงคนที่ติดอยู่ในพื้นที่ก่อน
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า ขณะนี้ได้มีการสั่งการให้เรือหลวงจักรีนฤเบศรพร้อมเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเหลือ ซึ่งจะออกจากที่ตั้งได้ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ส่วนที่ต้องออกในช่วงบ่ายเนื่องจากต้องรอของบริจาคก่อน อีกทั้งเรือขนาดเล็กไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากกระแสน้ำมีความแรง จึงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการดรอปส่งของ
เมื่อถามว่า ขณะนี้ประชาชนคาดหวังกองทัพให้การช่วยเหลือในการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ พล.ร.อ.ไพโรจน์ กล่าวว่า เรากำลังดำเนินการเช่นนั้นอยู่ ซึ่งเรือหลวงเรือหลวงจักรีนฤเบศรจะเดินทางไปเป็นระลอกแรก หลังจากนั้น จะมีการจับเรือหลวงอ่างทอง และเรือหลวงช้าง ตามไปอีกระลอก
พล.ร.อ.ไพโรจน์ กล่าวอีกว่า การอพยพประชาชนต้องอพยพเป็นจุด แต่การอพยพทั้งหมดต้องมีการสำรวจก่อนว่ามีจุดใดบ้าง ซึ่งจุดที่ ผบ.ทัพเรือภาคที่สองรายงานมา ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บนที่สูง เช่นบนหลังคา
เมื่อถามว่า เฮลิคอปเตอร์ยังมีอุปสรรคอยู่หรือไม่ พล.ร.อ.ไพโรจน์ กล่าวว่า ยังมีฝนลมแรงอยู่ แต่จะปฏิบัติให้ดีที่สุด และต้องช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุด
ด้าน พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กล่าวถึงการสนับสนุนภารกิจน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ของกองทัพอากาศว่า กองทัพอากาศเตรียมพร้อมเต็มที่ ที่ผ่านมาได้มีการลำเลียงโดยอากาศยานของกองทัพอากาศไปแล้ว หลังจากนี้จะมีการระดมสรรพกำลังและบริหารทรัพยากรของกองทัพกับส่วนราชการอื่น ยืนยันว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ประชาชนต้องเข้าถึงประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ให้ได้ก่อน