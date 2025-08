ครม.ไฟเขียวจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริพเพนฝูงใหม่ 4 ลำ เสริมความเข้มแข็งกองทัพไทย

เพจกองทัพอากาศ โพสต์ข้อความระบุว่า Saab JAS 39 Gripen E/F … Ready for Take Off คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ทดแทนแบบ Saab JAS 39 Gripen ให้กองทัพอากาศ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง เพื่อดำรงขีดความสามารถในการรักษาอธิปไตยเหนือน่านฟ้าสืบไป



ทั้งนี้ พล.อ.อ.พันธุ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เตรียมเดินทางไปลงนามสัญญาการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริพเพนฝูงใหม่จำนวน 4 ลำ ในห้วงเดือน 23-27 สิงหาคมนี้



อย่างไรก็ตาม เครื่องบินขับไล่กริพเพนฝูงใหม่ กลายเป็นประเด็น ภายหลังกองทัพอากาศไทย ใช้เครื่องกริพเพนที่ประจำการอยู่ ปฏิบัติการปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา