ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยืนยัน เครื่องบิน C-130 ยังคงใช้การได้ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระบุ ต้องบริหารทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า ให้สามารถรองรับภารกิจทั้งการรบและการช่วยประชาชน
วันนี้ (24 พ.ย.) พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวถึงความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ ในการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ โดยเฉพาะการลำเลียงสิ่งของด้วยเครื่องบิน C-130 ที่มีอายุใช้งานมายาวนาน อาจต้องจัดหาเครื่องบินลำเลียงใหม่เพิ่มเติมมาประจำการหรือไม่ อย่างไร โดยระบุว่า การลำเลียงสิ่งของบรรเทาภัยพิบัติ เป็นขีดความสามารถที่กองทัพอากาศเตรียมพร้อมไว้แล้ว และยืนยันว่า เครื่องบิน C-130 ยังสามารถใช้งานได้อยู่ มีโครงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการที่ดำเนินการตั้งใหม่ และขีดความสามารถดังกล่าวยังคงจำเป็นต่อไปในอนาคต โดยกองทัพอากาศ จะพยายามบริหารทรัพยากรและงบประมาณที่ได้รับอย่างดีที่สุด โดยมองถึงความจำเป็นรอบด้าน ไม่ได้จัดหามาเพื่อใช้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น จะต้องใช้ได้ในหลายภารกิจ ทั้งในด้านการรบและด้านอื่นๆ เช่นการช่วยเหลือประชาชนในกรณีนี้ด้วย พร้อมยืนยันให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า กองทัพอากาศจะดูแลขีดความสามารถต่างๆ อย่างดีที่สุด