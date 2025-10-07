ผบ.ทอ.ลุยตรวจกองบิน 1 โคราช สั่งกำลังพลพร้อมรบเต็มกำลัง-ปกป้องอธิปไตย

กองทัพอากาศไทยเผยภาพ พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมความพร้อมรบ ณ กองบิน 1 จ.นครราชสีมา และมอบเจตนารมณ์ ดำรงตนตั้งมั่นในหน้าที่-พร้อมชนอริราชศัตรู
วันนี้ (7 ต.ค.) เพจ "กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force" โพสต์ภาพ พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมความพร้อมรบ ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ และความปลอดภัยของประชาชน แก่กำลังพล ว่า
“ขอให้พวกเรานั้นดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ ให้ตั้งใจทำงาน ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถจนกว่าพวกเราจะจัดการกับอริราชศัตรูให้เรียบร้อย หมดสิ้นความเป็นภัยคุกคามกับอธิปไตยของประเทศไทย”