﻿ทัพอากาศไทย-จีน ฝีกผสมเสริมเขี้ยวเล็บ Falcon Strike 2025 ที่อุดรธานี

ทอ.ฝึกผสม “Falcon Strike 2025 เสริมเขี้ยวเล็บกองทัพอากาศไทย–จีน กระชับมิตรภาพสู่ความมั่นคง ในพื้นที่ จ.อุดรธานี
วันที่ 17 ก.ย.ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ (บก.ทอ.) พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.หลู่ หงโจว ผู้บัญชาการฐานทัพอากาศคุนหมิง กองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม Falcon Strike 2025 ฝ่ายกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวต้อนรับ พล.อ.ต.หลู่ หงโจว และชื่นชมกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นกองทัพขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถสูง มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงกล่าวขอบคุณกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีนในความร่วมมือด้านการฝึกผสมกับกองทัพอากาศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศทั้งสองชาติ นอกจากนี้ การฝึกผสม Falcon Strike 2025 ยังแสดงถึงมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน
ทั้งนี้ กองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการฝึกผสม Falcon Strike 2025 ระหว่างวันที่ 15 – 25 ก.ย. 68 ที่กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี
โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเพื่อดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคสืบไป