“พ่อเลี้ยงเจ” เชิญชวนร่วมสมทบทุนสร้างแอนตี้โดรน 99 ระบบ มอบกองทัพไทย ผู้บริจาค 1 แสนขึ้นรับองค์นารายณ์ทรงสุบรรณฯ เป็นที่ระลึก

“พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ใช้โซเชียลเป็นสื่อกลาง เปิดข้อมูลโครงการระดมทุนผ่านมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน จัดซื้อสถานีแอนตี้โดรนเสริมเขี้ยวเล็บกองทัพไทย พร้อมของที่ระลึกพิเศษมอบแก่ผู้ร่วมบริจาค
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ได้โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนผ่านมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เพื่อจัดซื้อสถานีแอนตี้โดรนชุดสุดท้ายจำนวน 99 สถานี มอบให้กองทัพไทย โดยมีเป้าหมายหลักในการเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงและปกป้องชีวิตของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน
นอกจากนี้ในโพสต์ยังระบุว่า ผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปจะได้รับของที่ระลึกพิเศษคือ “องค์นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน” ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 9 กันยายน 2568 โดยมีจำนวนจำกัดเพียง 20 องค์ทั่วโลก และแต่ละองค์จะมีหมายเลขกำกับเฉพาะเป็นที่ระลึก
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ตามช่องทางที่ได้เผยแพร่ไว้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจปกป้องประเทศชาติและกองทัพไทย