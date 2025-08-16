คนแน่นวัด “หลวงปู่ศิลา” ปลุกเษกหลวงพ่อใหญ่โชคดี แม่ทัพภาค 2 ร่วมพิธี

อุดรธานี-พุทธศาสนิกชนแน่น วัดป่าศรีคุณาราม อ.กูแก้ว จ.อุดรธานี แห่กราบหลวงปู่ศิลา ในพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตร “สมเด็จพระพุทธมหาจักรพรรดิ” มีพล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาค 2 พร้อมทหารและประชาชน ร่วมในพิธี
วันนี้ (16 ส.ค.) เมื่อเวลา 09.49 น. ที่วัดป่าศรีคุณาราม ตำบลบ้านจีด อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาค 2 เป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตร “สมเด็จพระพุทธมหาจักรพรรดิ” (หลวงพ่อใหญ่โชคดี) โดยมีพระราชวัชธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) เมตตาเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์พิธีช่วงบ่าย ท่ามกลางศิษยานุศิษย์ ผู้ศรัทธา และประชาชนในพื้นที่ เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก
ทั้งนี้ พิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตร สมเด็จพระพุทธมหาจักรพรรดิ เริ่มจากการบวงสรวงเทพยดา บูชาฤกษ์ ในช่วงเช้า โดยมีข้าราชการทหาร อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมพิธี จากนั้นได้มีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ส่วนช่วงบ่าย พิธีพุทธาภิเษกได้เริ่มต้นขึ้น โดยพระราชวัชธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) ได้เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และอธิษฐานจิตจุดเทียนชัย โดยมีพระมหานาคสวดคาถาจุดเทียนชัย และประธานพิธี ได้จุดเทียนมหามงคลซ้าย-ขวา และธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา
หลังจากนั้น ได้มีการประกอบพิธีเบิกเนตร “สมเด็จพระพุทธมหาจักรพรรดิ” (หลวงพ่อใหญ่โชคดี) โดยประหลวงปู่ศิลา ได้เจิมฐานแท่นประดิษฐาน ปิดทอง และประกอบพิธีเบิกเนตร โดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจนแล้วเสร็จ ซึ่งพิธีที่จัดขึ้นวันนี้ ได้รับความสนใจจากข้าราชการทหาร สาธุชนผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไป ต่างมาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง โดยมีการบันทึกภาพและประพรมน้ำพระพุทธมนต์หลังจากเสร็จพิธี