“บิ๊กกุ้ง”แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่ ให้กำลังใจทหารแนวหน้า ปราสาทตาเมือนธม-ตาควาย

สุรินทร์ - แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจทหารแนวหน้า ตระเวนเยี่ยมหลายฐานปราสาทตาเมือนธม-ตาควาย พร้อมมอบสิ่งยึดเหนียว และโชว์ผ้ายันต์พหูรมานของหลวงปู่ศิลา มีดหมอ และเครื่องรางอื่นๆให้ดู
วันนี้ (13 ส.ค.68 ) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ลงพื้นที่อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ตามแนวชายแดน ตรวจเยี่ยมฐานทหารต่างๆในพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม และปราสาทตาควาย รวมทั้งฐานย่อยต่างๆที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อมอบเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเช่น ผ้ายันต์ ตะกรุด มีดหมอ และพระเครื่อง ฯลฯ พร้อมทั้งสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารแนวหน้าที่ประจำฐานแต่ละฐาน
พร้อมทั้งให้โอวาทกำลังใจต่างๆ หากขาดสิ่งใดให้แจ้งทางหัวหน้าชุดหรือหัวหน้าหน่วยในแต่ละหน่วยให้รายงานเข้ามาโดยตรงได้เลย หลังจากนั้นพล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เข้าไปพูดคุยกับกำลังพลแบบกันเองเพื่อให้กำลังพลได้แจ้งได้พูดในสิ่งที่อยากพูดกับแม่ทัพโดยตรง พร้อมทั้งกำชับกำลังพลให้เฝ้าระวังตรวจตรา หากมีอะไรให้แจ้งทันที
หลังจากที่พบปะกำลังพลเสร็จแล้ว แม่ทัพภาคที่ 2 ได้โชว์ผ้ายันต์พหูรมานของหลวงปู่ศิลา มีดหมอ และเครื่องรางอื่นๆให้กับผู้สื่อข่าวได้ดู พร้อมกับบอกว่า ถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกำลังใจกำลังพลทหารแนวหน้าที่มีความศรัทธาเป็นอย่างมาก