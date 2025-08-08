เชิญร่วมบุญใหญ่ “หลวงปู่ศิลา” ประธานมหาพุทธเษก สมเด็จพระพุทธมหาจักรพรรดิ โดยมีแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดป่าศรีคุณาราม จ.อุดรธานี

กองทัพภาคที่ 2 ขอเชิญร่วมพิธีมหาพุทธา ภิเษก สมเด็จพระพุทธมหาจักรพรรดิ (หลวงพ่อใหญ่โชคดี) หน้าตัก กว้าง 7 เมตร สูง 9 เมตร และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าศรีคุณาราม ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 09.40 น.
โดยมี พระราชวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ หรือบริจาค ได้ที่ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี การกุศล มทบ.24 เลขที่บัญชี 292-0-38186-5
พระพุทธมหาจักรพรรดิ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิ มีความหมายในทางพุทธศาสนาว่า พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระวรกายให้เป็นพระมหาจักรพรรดิ เพื่อปราบพญาชมพูบดี. พระพุทธรูปทรงเครื่องนี้มีลักษณะพิเศษคือ มีเครื่องประดับต่างๆ เช่น มงกุฎ กรองศอ สังวาล ทับทรวง พาหุรัด