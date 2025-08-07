รวิภารังสรรค์ Art Toy รูปแบบใหม่ เครื่องประดับพระแม่ลักษมี

RAVIPA แบรนด์เครื่องประดับไทย นำเสนอผลงาน Art Toy รูปแบบใหม่ครั้งแรก กับคอลเลกชันพิเศษ “พระแม่ลักษมี” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 4 ปางอวตาร เนื่องในเทศกาล “วาราลักษมี วรัทตัม” ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเพียงปีละครั้ง ผลิตจากวัสดุระดับพรีเมียม พร้อมเคลือบผิวสัมผัสด้วยกำมะหยี่เนื้อนุ่ม แบ่งออกเป็น 4 ปางได้แก่
Dhanya Lakshmi Art Toy (พระแม่ลักษมีปางธัญญลักษมี) เทวีผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้ ไม่สิ้นสุด
Dhana Lakshmi Art Toy (พระแม่ลักษมีปางธนลักษมี) เทวีผู้ประทานทรัพย์สิน ความมั่งคั่ง และความร่ำรวย
Vijaya Lakshmi Art Toy (พระแม่ลักษมีปางวิชัยลักษมี) เทวีผู้ประทานชัยชนะ ความสำเร็จ และความแคล้วคลาด
Vidya Lakshmi Art Toy (พระแม่ลักษมีปางวิทยลักษมี) เทวีผู้ประทานปัญญา การศึกษา และความเจริญในหน้าที่การงาน
พร้อมด้วยเครื่องประดับร่วมสมัย อาทิ ต่างหู แหวน สร้อยคอ และสร้อยข้อมือ แนวคิด “ความโชคดีที่สวมใส่ได้ทุกวัน” สื่อถึงพลังแห่งความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และความโชคดีที่พกพาไว้ใกล้ตัวได้เสมอ
อีกหนึ่งไฮไลต์ของคอลเลกชันคือ “เข็มกลัดพระแม่ลักษมี” รูปทรงดอกบัว ผ่านพิธีอธิษฐานจิตและเบิกเนตรตามหลักพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมพลังเมตตา ความมั่งคั่ง และความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง ผลิตจำนวนจำกัด รายได้ส่วนหนึ่งจะสมทบทุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์