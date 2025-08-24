เคลมอีกแล้ว! ไอโอลุงอ้าง “แม่ทัพกุ้ง” ยืนหยัดตามรอยบิ๊กตู่ เหตุได้รับรางวัลสถาบันพระปกเกล้าเหมือนกัน

“พ่อเลี้ยงเจ”ซัดไอโอลุง เคลมอีกแล้ว หลัง “แม่ทัพกุ้ง” ได้รางวัลบุคคลแห่งปีจากสถาบันพระปกเกล้าเหมือนกัน เอาไปเชื่อมโยงว่า “ยืนหยัดตามรอยลุง” ชี้หากจะยืนหยัดตามรอยจริง ต้องเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 สาย กกล.บูรพา ที่กำลังเผชิญกระแสวิจารณ์หนัก
วันนี้ (24 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังมีการพูดถึงกรณี พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับการยกย่องจากสถาบันพระปกเกล้าให้เป็น “บุคคลแห่งปี” ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติสำคัญของกองทัพบก โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 5 กันยายน 2568 นี้
อย่างไรก็ตาม เพจ “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ได้ออกมาโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ทันที โดยระบุว่า ไอโอของฝ่ายการเมือง โดยเฟซบุ๊กเพจ The Critics ได้โพสต์ภาพโพสต์ พล.อ.ประยุทธ์ คู่กับ พล.ท.บุญสิน พร้อมข้อความพาดหัวข่าวว่า “มทภ.2 ยืนหยัดตามรอยบิ๊กตู่ พิทักษ์ชาติ-ไม่ก้มหัวให้ใคร”
“ไอโอลุงเคลมอีกแล้ว มทภ.2 ท่านได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าที่ลุงเคยได้มาก็มาเคลมว่าท่านยืนหยัดตามรอยลุง ถ้าจะยืนหยัดตามรอยลุงนี้ต้อง มทภ.1 สาย กกล.บูรพา หนองจาน เหมือนกัน มาเตรียมกระชับอำนาจ ที่กำลังโดนคนทั้งปท.ด่าจนหาทางกลับค่ายไม่เจอขณะนี้ ไอโอดูแล้วกลัวลามถึงลูกพี่ เพจใหญ่ของต้อยสนธิญาณเลยพาดกำกวมเคลมให้เลย” พ่อเลี้ยงเจกล่าว
ทั้งนี้ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าได้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 หรือที่ประชาชนรู้จักกันดีในนาม “บิ๊กกุ้ง” ให้ได้รับรางวัล “โล่เกียรติยศบุคคลแห่งปี” เนื่องจากเป็นผู้พิทักษ์อธิปไตย ผู้สร้างความมั่นคงให้แผ่นดินไทย โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 5 กันยายน 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า
ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับรางวัลเดียวกันนี้เป็นคนแรกเมื่อปี 2559