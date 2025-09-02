ทย.-ทอ.เซ็นร่วมมือ ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ หนุนการบินพาณิชย์และความมั่นคง

กรมท่าอากาศยาน - กองทัพอากาศ ลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของกองทัพอากาศ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรองรับภารกิจในด้านการบินพาณิชย์ ความมั่นคงและให้บริการประชาชน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 กองทัพอากาศ (ทอ.) และ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของกองทัพอากาศ โดยมีพลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วย นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ นายณรงค์ อรุณภาคมงคล นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน พลอากาศเอก ชัยนาท ผลกิจ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมทหารชั้นผู้ใหญ่ และผู้บริหารทย.เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องรับรองบริพัตร อาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
สำหรับ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงาน รวมถึงการบริหารจัดการความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลหรืออยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรองรับภารกิจในด้านการบินพาณิชย์และการให้บริการประชาชน ควบคู่ไปกับภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศของกองทัพอากาศ
นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นการส่งเสริมการเชื่อมความสัมพันธ์ การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคลากรของ ทย. และ ทอ. ในทุกระดับ ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการบิน และการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ