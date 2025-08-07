รัฐบาลสั่งเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุ 2 เดือน ให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดน

รัฐบาลสั่งทุกองคาพยพของรัฐต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบชายแดนไทย-กัมพูชา สั่งเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุ 2 เดือน บรรเทาภาระอย่างต่อเนื่อง
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่เช่าอยู่ ซึ่งถือเป็นเหตุสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 4
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน รัฐบาลโดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการ “งดเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุทุกประเภทเป็นระยะเวลา 2 เดือน” ให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในพื้นที่ประสบเหตุสาธารณภัย ซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่เช่าตามปกติได้ โดยครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด
ผู้เช่าที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการนี้สามารถยื่นคำร้องได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ โดยครอบคลุมผู้เช่าทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือประกาศจังหวัดแล้วแต่กรณี
“รัฐบาลมุ่งมั่นดำเนินมาตรการในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่เปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ชายแดน เพราะ หน้าที่ของรัฐ คือการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์” นางสาวศศิกานต์ กล่าว