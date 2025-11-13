ผบ.คปอ.ขึ้นฟ้าเอง! บิน F-16 ตรวจความพร้อม 24/7 ย้ำชัด “อธิปไตยไทย” ห้ามล้ำเส้น

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เผยภาพ พล.อ.อ. ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บัญชาการ คปอ. บิน F-16 เตรียมพร้อมภารกิจพิทักษ์อธิปไตย 24/7
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. เพจ “กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ” เผยภาพพลอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บัญชาการ คปอ. ขณะปฏิบัติการบินด้วยเครื่องบินขับไล่ F-16 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตย
โดยทางเพจรายงานว่า “ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา พลอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ปฏิบัติการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 เตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (24/7) เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ตามเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจ ปกป้องอธิปไตยของชาติ และความปลอดภัยของประชาชน
#แม้ยามนี้ยังมีเราเฝ้าเวหา คอยพิทักษ์รักษาไม่หวั่นไหว ทั้งท้องฟ้าผืนน้ำขืนล้ำไทย อย่าหมายใจว่าจะพรั่นหรือหวั่นเกรง”