“ผบ.ทอ.” รับมอบชุดอาหารและสิ่งของจำเป็นจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใต้-ย้ำทำงานมีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ประชาชนกลับสู่ปกติเร็วที่สุด

“ผบ.ทอ.” รับมอบชุดอาหารพร้อมรับประทาน และสิ่งของอุปโภคบริโภค จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ย้ำ ต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็ว
พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 4,000 ชุด และสิ่งของอุปโภคบริโภคจาก นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 เพื่อนำลำเลียงโดยเครื่องบิน C-130 ไปส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า วันนี้กองทัพอากาศจะเร่งนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ได้รับมอบทั้งหมด ไปส่งที่กองบิน 56 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง รวมทั้งวางแผนที่จะส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยพิบัติจะผ่านพ้นไป พร้อมกันนี้ ยังได้กำชับหน่วยงานของกองทัพอากาศในพื้นที่ ให้บริหารการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
ขณะที่ เลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวขอบคุณกองทัพอากาศที่สนับสนุนในการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งการขนส่งทางบกถูกตัดขาดเกือบทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยอาหารพร้อมรับประทานจำนวน 12,000 มื้อ อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน 400 ชุด โดยอาหารที่มูลนิธิจัดเตรียมมีความเหมาะสมในการรับประทานได้หลังจากแกะบรรจุภัณฑ์ ไม่จำเป็นต้องอุ่นร้อน และอาหารเหล่านี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาชิมและกำชับวิธีการบรรจุลงถุงยังชีพด้วยพระองค์เอง ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะนี้ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สามารถนำสิ่งของและทุนทรัพย์มามอบที่มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
โดยในวันนี้ กองทัพอากาศ ได้ลำเลียงถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 200 ถุง และสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆ จากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้แก่ อาหารอุ่นร้อน 16 ลัง อาหารสำเร็จรูป จำนวน 1,340 ลัง เสื้ออาสาสีส้ม จำนวน 60 ตัว ถุงมือยางสำหรับประกอบอาหาร จำนวน 3 ลัง ส้วมกระดาษ จำนวน 197 ชุด กล่องใส่ข้าว จำนวน 30 ลัง และถุงยังชีพของกองทัพอากาศอีกจำนวน 100 ถุง
และในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 กองทัพอากาศ เตรียมลำเลียงถุงยังชีพกองทัพอากาศ และถุงยังชีพจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน เพื่อนำไปสมทบช่วยเหลือเพิ่มเติมภายหลังอีก จำนวน 1,500 ถุง