“มัลลิกา” ลงพื้นที่อ่างทอง ติดตามการช่วยเหลือปชช.ประสบภัยน้ำท่วม

“มัลลิกา” ลงพื้นที่อ่างทอง ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม กำชับหน่วยงานคมนาคมเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด - พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมแผนฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมขนส่ง คืนความสะดวก ปลอดภัยโดยเร็ว
วันที่ 24 ตุลาคม 2568 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประสบอุทกภัย ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายไพบูลย์ ศุภบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ หน่วยงานในพื้นที่ต้อนรับ
นางสาวมัลลิกา กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่งที่ถูกตัดขาด พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือจากภาครัฐจะเข้าถึงทุกคนอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามข้อสั่งการ จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยตนเอง พร้อมมอบถุงยังชีพกว่า 1,000 ถุง ให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก
นางสาวมัลลิกาได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการคมนาคมขนส่ง การอพยพผู้ป่วย การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค และการส่งความช่วยเหลือจำเป็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์น้ำลดแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป คือ การเร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรให้กับประชาชนทันที