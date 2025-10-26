“แกงหอง” สำรับโบราณ เมนูทรงโปรดในสมเด็จพระพันปีหลวง

“แกงหอง” อาหารตำรับชาววังโบราณ ซึ่งเป็นพระกระยาหารทรงโปรดในสมเด็จพระพันปีหลวง แกงร้อนๆ รสชาติกลมกล่อม หอมกลิ่นเครื่องเทศบางๆ เมนูปรุงไม่ยาก ใครอยากลองทำก็เตรียมจดสูตรกันได้เลย
ภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พสกนิกรชาวไทยได้เห็นกันมาตลอด นั่นคือทรงเป็นองค์อัครราชูปถัมภิกา ทรงทุ่มเทเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพและศิลปาชีพ และ การสาธารณสุข
แต่น้อยคนที่จะรู้ว่า พระกระยาหารทรงโปรดของพระองค์ท่านคือเมนูใด
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เมื่อครั้งทรงเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ทรงให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง เนื้อหาเกี่ยวกับกระกระยาหารทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยใจความสำคัญนั้นทรงเล่าว่า สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงโปรด “แกงหอง” เป็นแกงโบราณสูตรชาววัง ทำจากหมูสามชั้นและหน่อไม้จีน
“แกงหอง” นั้นเป็นสำรับโบราณ ส่วนผสมและวิธีการทำนั้นมีหลายตำรา ขอนำสูตรที่มีส่วนผสมหาไม่ยาก และวิธีการปรุงง่ายๆ มานำเสนอไว้ เผื่อว่าใครอยากทดลองปรุงเมนูอร่อยจานนี้
ส่วนผสม
หน่อไม้จีน 500 กรัม
หมูสามชั้น 400 กรัม
ถั่วลิสงดิบ 80 กรัม
โป๊ยกั๊ก 3 ดอก
รากผักชี 2 ราก
พริกไทยดำแบบเม็ด 20 เม็ด
เกลือ 1 1/2 ช้อนชา
ซีอิ๊วขาว 3 ช้อนโต๊ะ
ซีอิ๊วดำ 1/2 ช้อนชา
น้ำตาลทราย 1 ช้อนชา
น้ำเปล่า 2 ลิตร
วิธีทำ
1. เตรียมหน่อไม้จีน โดยหน่อไม้จีนที่ซื้อจากตลาด (แบบต้มมาแล้ว) ถ้าได้หน่อไม้จีนแบบชิ้นใหญ่ ให้นำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆ ความหนาต่อชิ้นประมาณ 0.5 เซนติเมตร จากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดประมาณ 5 นาที แล้วเทน้ำทิ้ง พักไว้ให้สะเด็ดน้ำ (บางร้านจะขายหน่อไม้จีนต้มแบบหั่นมาแล้ว ให้นำมาต้มในน้ำเดือดเช่นกัน)
2. หมูสามชั้น ให้นำลงต้มในน้ำเดือดประมาณ 5 นาที โดยใช้น้ำสะอาดประมาณ 2 ลิตร ตั้งในหม้อจนน้ำเดือด ใส่เกลือประมาณ 1/2 ช้อนชา แล้วใส่หมูสามชั้นลงไปต้ม สังเกตดูด้านนอกสุกแข็งแล้ว ให้ยกขึ้นจากหม้อ นำมาหั่นเป็นชิ้นไม่หนาไม่บางเกินไป (หากชิ้นหนาเกินไปจะต้อใช้เวลาตุ๋นนาน) เสร็จแล้วเทกลับใส่หม้อใบเดิม
3. ตั้งไฟ พอน้ำเดือดอีกครั้ง ให้ช้อนฟองจากมันหมูออก ใส่หน่อไม้จีนที่พักไว้ลงไปในหม้อ ใส่รากผักชีบุบ โป๊ยกั๊ก พริกไทยดำ ถั่วลิสงดิบ ปรุงรสด้วยเกลือ 1 ช้อนชา ซีอิ๊วขาว น้ำตาลทราย ใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีให้สวยงาม (ใครชอบสีเข้มหรืออ่อนกว่านี้ สามารถเพิ่ม-ลดซีอิ๊วดำได้เลย)
4. ตั้งไฟอ่อน ตุ๋นไปอีกประมาณ 45 – 60 นาที ระหว่างนี้หากน้ำแกงน้อยเกินไปสามารถเติมน้ำได้ ลองชิมหากรสชาติยังไม่ถูกใจก็สามารถปรุงเพิ่มได้
5. ครบเวลา ลองชิมรสชาติตามชอบ ชิมหมูสามชั้นให้เปื่อยนุ่มกำลังดี และถั่วลิสงสุกนุ่มดีแล้ว ปิดไฟ ตักเสิร์ฟได้ อาจจะโรยพริกไทยป่นเพิ่มความหอมได้ตามชอบ
