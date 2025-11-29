"สตาร์ปริ๊นท์" ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผ่านสภากาชาดไทย

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านสภากาชาดไทย
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) รวมพลังส่งต่อธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ นำโดยนายสยาม เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการสายงานสื่อสารองค์กร พร้อมตัวแทนพนักงาน ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ชุดยังชีพ ยารักษาโรค และของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในหลายจังหวัด โดยส่งมอบผ่านทางสภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการกระจายและนำส่งต่อถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
ทั้งนี้ บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจให้กับทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย รวมถึงขอบคุณสภากาชาดไทยที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในความช่วยเหลือครั้งนี้ ขอร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยในภาคใต้ทุกคนปลอดภัย และขอให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ววัน