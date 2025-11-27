xs
ทบ.ส่งทหารช่างนำรถ Extreme V ลุยแจกอาหาร-น้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมช่วยผู้บาดเจ็บ-ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 27 พ.ย.68 กองทัพบกจัดกำลังทหารช่างสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยบริเวณเขตตลาดทัวร์รัถการ และเขตชุมชนป้อม 6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

กำลังพลพร้อมรถสายพานเอนกประสงค์ (Extreme V) ซึ่งสามารถลุยน้ำลึก ขับเคลื่อนด้วยล้อสายพานสามารถลุยผ่านวัตถุแหลมคมที่อยู่ใต้น้ำได้ เข้าดำเนินการแจกจ่ายอาหาร และน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม 160 หลังคาเรือน รวมถึงได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีกระจกบาดเท้าซึ่งได้ดำเนินการนำมาส่งที่โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์เพื่อดำเนินการรักษาต่อไป













