ลูกสาวโพสต์! ขอความช่วยเหลือ พ่อแม่ผู้ป่วยติดบ้าน ขอเรืออพยพ หลังขาดน้ำ-อาหาร-ไฟมา 3 วัน

ลูกสาวขอความช่วยเหลือ หลังคุณพ่อและคุณแม่วัย 70 ปี ติดอยู่ภายในบ้านในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเวลา 3 วัน ขาดน้ำดื่ม อาหาร แบตโทรศัพท์ น้ำประปา และไฟฟ้าทั้งหมด ทั้งคู่มีโรคประจำตัวและเดินลำบากเนื่องจากผ่าตัดหัวเข่า ผู้โพสต์เผยว่าติดต่อหน่วยงานหลายแห่งแล้ว แต่ยังไม่มีทีมเข้าให้การช่วยเหลือ พร้อมแจ้งพิกัดบ้านและเบอร์ติดต่อเพื่อเร่งอพยพโดยด่วน
วันนี้ (24 พ.ย.) เฟซบุ๊ก “Kantana Kuerchart” ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือด่วน หลังคุณพ่อและคุณแม่ อายุ 70 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ติดอยู่ภายในบ้านเป็นเวลา 3 วันเต็ม โดยไม่สามารถออกจากบ้านได้ เนื่องจากน้ำท่วมสูงและไม่มีเรือเข้าช่วยเหลือ
ผู้โพสต์ระบุว่า ทั้งสองคนมี โรคประจำตัวหอบหืด และยัง เดินลำบากจากการผ่าตัดหัวเข่า ทำให้ไม่สามารถลุยน้ำออกจากบ้านได้เอง ขณะนี้ น้ำดื่มหมดแล้ว, อาหารใกล้หมด, ไม่มีน้ำประปา, ไม่มีไฟฟ้าใช้ และแบตโทรศัพท์ก็หมด ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับคนในพื้นที่ได้
โดยลูกสาวเผยว่า ได้พยายามติดต่อหลายหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งช่องทางราชการ หน่วยอาสา รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าให้ความช่วยเหลือ ทำให้ต้องออกมาโพสต์ขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่สามารถนำเรือหรือรถสูงเข้าพื้นที่ได้
สำหรับพิกัดบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือคือ
บ้านเลขที่ 101 ถนนรัตนอุทิศ ซอย 15 (ติดกับโบสถ์คริสต์) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ติดต่อประสานงานได้ที่ หนูนา (ลูกสาว) โทร. 096-656-0521
ผู้โพสต์ทิ้งท้ายว่า หวังว่าจะมีหน่วยงานหรือผู้ใจบุญเข้าช่วยเหลือพ่อแม่ทั้งสองคนโดยเร็วที่สุด เนื่องจากสภาพร่างกายอ่อนแรงและขาดปัจจัยจำเป็นต่อการดำรงชีวิต