กองทัพพม่าโจมตีทางอากาศเพิ่ม 2 เท่าตั้งแต่ประกาศวันเลือกตั้ง ทำพลเรือนดับแล้วกว่า 100 ราย

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลทหารพม่าเพิ่มการโจมตีทางอากาศเกือบ 2 เท่า นับตั้งแต่ประกาศการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา และทำให้พลเรือนเสียชีวิตแล้วมากกว่า 100 คน
การโจมตีทั้งทางอากาศและทางบกเพื่อยึดคืนดินแดนที่เสียไปและควบคุมพื้นที่อย่างเข้มงวดได้ทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่นั้น
จากข้อมูลที่รวบรวมโดยสำนักข่าวอิรวดี พบว่ารัฐบาลทหารได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศ 27 ครั้ง ใน 20 ตำบลภายใน 1 เดือนหลังจากประกาศวันเลือกตั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นการโจมตีตำบลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายตรงข้ามหรือตำบลที่ยังแย่งชิงพื้นที่กัน จากที่ในเดือนก่อนหน้านั้น มีการโจมตีทางอากาศ 19 ครั้ง ใน 10 ตำบล
อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้เสียชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 100 คน และได้รับบาดเจ็บ 122 คน ในเดือนหลังจากประกาศวันเลือกตั้ง ที่รวมถึงเด็ก 27 คน ผู้หญิง 12 คนและพระสงฆ์ 3 รูป เทียบกับผู้เสียชีวิต 118 คน และบาดเจ็บ 92 คน ในเดือนก่อนหน้า
การโจมตีทางอากาศของกองทัพพม่าเมื่อเร็วๆ นี้ที่ตำบลตาเบกจิน และตำบลซิงกูในภาคมัณฑะเลย์ ตำบลกันบาลูของภาคสะกาย และตำบลซอลอของรัฐกะฉิ่น เมื่อวันที่ 21 ก.ย. และวันที่ 22 ก.ย. ส่งผลให้มีผู้เสียขีวิต 8 คน และได้รับบาดเจ็บ 29 คน
การโจมตี 4 ครั้งส่งผลให้เกิดการสังหารหมู่มากกว่า 10 คน ในเมืองจอก์ตอและมรักอูของรัฐยะไข่ เมืองเจ๊าก์เมของรัฐชาน และเมืองฉ่วยกูของรัฐกะฉิ่น ซึ่งเมืองเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหาร
การโจมตีทางอากาศที่เมืองฉ่วยกูเมื่อวันที่ 18 ก.ย. ทำให้มีผู้เสียชีวิต 17 คน และได้รับบาดเจ็บ 19 คน ตามการรายงานของสื่อกะฉิ่น โดยการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นในพื้นที่ที่กองทัพเอกราชกะฉิ่น (KIA) กำลังวางแผนที่จะเปิดโรงเรียนฝึกทหาร
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. การโจมตีทางอากาศได้โจมตีโรงเรียนประจำเอกชน 2 แห่ง ในหมู่บ้านตะยัตตะบิน ในตำบลเจ๊าก์ตอ ที่กองทัพอาระกันควบคุมอยู่ ทำให้มีนักเรียนอายุระหว่าง 15-21 ปี เสียชีวิต 20 คน โดยยูนิเซฟได้แสดงความกังวลต่อการสังหารหมู่ครั้งนี้
ชาวเจ๊าก์ตอคนหนึ่งกล่าวว่า ชาวบ้านได้รับบาดแผลทางจิตใจอย่างรุนแรงจากการโจมตีทางอากาศต่อพลเรือน
“เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับความไม่มั่นคงทุกวัน แต่เราไม่หมดหวังที่จะโค่นล้มระบอบเผด็จการ” ชาวบ้านกล่าวกับสำนักข่าวอิรวดี
อีก 7 ตำบลที่ถูกโจมตีอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) และ 5 ตำบลอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังป้องกันชาติกะเหรี่ยงแดง (KNDF) และอื่นๆ
“การโจมตีทางอากาศของรัฐบาลทหารมีจุดประสงค์ที่จะคุกคามพลเรือนและขัดขวางการปกครองของกองกำลังต่อต้าน รัฐบาลทหารต้องการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนและสร้างความไม่มั่นคง” นักวิเคราะห์รายหนึ่ง กล่าว
วัด 7 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ก็ตกเป็นเป้าการโจมตีเช่นกัน
โฆษกของ KIA กล่าวว่า แม้รัฐบาลทหารจะปฏิเสธการกระทำ แต่กลับพุ่งเป้าโจมตีไปที่พลเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล และศาสนสถาน
“องค์กรระหว่างประเทศจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังกับเรื่องนี้ นี่คืออาชญากรรมสงคราม” โฆษก KIA กล่าว
แต่จีน รัสเซีย อินเดีย และประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศยังคงให้การสนับสนุนการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารวางแผนไว้
“นับตั้งแต่รัฐบาลทหารตัดสินใจจัดการเลือกตั้ง รัฐบาลพยายามควบคุมพื้นที่เหล่านี้ เพื่อยกระดับสถานะของตนในสายตาของประชาคมโลก” นักวิจัยจาก Nyan Lynn Thit Analytica กล่าว และเสริมว่าทั้งการโจมตีทางอากาศและทางบกจะเพิ่มมากขึ้นอีก.