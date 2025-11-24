ปภ.เตือนฝนตกแช่หลายพื้นที่-หาดใหญ่ระดับน้ำสูงสุดพรุ่งนี้ แนะเร่งอพยพ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast เมื่อเวลา 14.49น. ระบุว่า
ปภ.แจ้งเตือน น้ำยังคงไหลลงมาเพิ่ม ประกอบกับมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ และยังคงมีกลุ่มฝนที่ อ.หาดใหญ่ ทำให้ระดับน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นในเวลานี้ โดยคาดว่าจะขึ้นสูงสุดประมาณ 1.25-1.45 ม. ในวันพรุ่งนี้ (25 พ.ย.) เวลา 06.00 น. จังหวัดสงขลาขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอพยพออกนอกพื้นที่ หรืออพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้บ้านทันที และเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
ปัจจุบันยังมีฝนตกแช่ในพื้นที่ อ.ป่าบอน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง และยังคงพบกลุ่มฝนในพื้นที่ ให้เตรียมการรับมือปริมาณน้ำที่จะมาเติมในพื้นที่มากขึ้น เคลื่อนย้ายรถไปที่สูง ขอแนะนำให้ผู้ที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำอพยพไปยังพื้นที่สูงหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้บ้านทันที และเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
ปัจจุบันยังมีฝนตกแช่ในพื้นที่ อ.สิงหนคร อ.รัตภูมิ อ.นาหม่อม จ.สงขลา และยังคงพบกลุ่มฝนในพื้นที่ ให้เตรียมการรับมือปริมาณน้ำที่จะมาเติมในพื้นที่มากขึ้น เคลื่อนย้ายรถไปที่สูง ขอแนะนำให้ผู้ที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำอพยพไปยังพื้นที่สูงหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้บ้านทันที และเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนปริมาณน้ำเติมทั่วพื้นที่
- อ.ป่าบอน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
- อ.สิงหนคร อ.รัตภูมิ อ.นาหม่อม จ.สงขลา
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง