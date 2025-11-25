ทบ.จัดกำลังพล-รถ Extreme V ลงพื้นที่หาดใหญ่ หนุนภารกิจช่วยผู้ประสบอุทกภัย

วันนี้ (25 พ.ย.68) เวลา 14.30 น. กองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง จัดกำลังพลพร้อมรถสายพานเอนกประสงค์ (Extreme V) ออกเดินทางไป อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
ทั้งนี้ รถสายพานเอนกประสงค์ (Extreme V) เป็นยุทโธปกรณ์ที่มีสมรรถนะสูง สามารถลุยน้ำได้ดี เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่ที่ระดับน้ำสูงและยานพาหนะทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด และพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลัง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
