แบรนด์บิวตี้ลุย CRM เผย5 เทรนด์ชิงตลาด 1.7 แสนล.

การตลาด – ตลาดบิวตี้มูลค่า 1.7 แสนล้าน ยังคงแข่งกันดุเดือด แบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ อัดกลยุทธ์ดึงลูกค้า ชี้ CRM กลายเป็นอาวุธหลักในปัจจุบันนี้ เปิดเผย 5 เทรนด์หลักของผู้บริโภคที่แบรนด์บิวตี้ต้องจับตา LINE เผยทางเลือกทำตลาดด้วย CRM
ตลาดสินค้าและบริการความงามในไทย เป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงต่อเนื่อง ทั้งจากแบรนด์ไทยและแบรนด์อินเตอร์ ที่เข้ามาทำตลาดมากมาย ซึ่งปัจจุบันนี้แต่ละแบรนด์ก็มีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อสร้งความแข็งแกร่งและความแตกต่างในการรุกตลาด ทั้งช่องทางการขาย ผลิตภัณฑ์ การบริการ การทำตลาด การสื่อสาร การทำโปรโมชั่น เพื่อช่วงชิงตลาดและกำลังซื้อให้ได้มากที่สุด
*** ความงามไทยแตะ 1.7 แสนล้าน ทะยานสู่การแข่งขันเพื่อ “เข้าใจ”
เปรียว คเนจร ณ อยุธยา หัวหน้าทีมที่ปรึกษาธุรกิจ Personal Care, LINE ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ข้อมูลจาก Custom Market Insight ตลาดความงามของไทยในปีนี้มีมูลค่าอยู่ที่กว่า 170,000 ล้านบาท และคาดจะเติบโตต่อเนื่องจนถึงปี 2034 ในอัตรา 5.45% ต่อปี โดยแบรนด์ต้องเผชิญการแข่งขันที่ซับซ้อนขึ้น ทั้งจากแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ไทยที่ต่างพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อแย่งชิงความสนใจของผู้บริโภค
ขณะที่เทรนด์ Health & Self-Care ทำให้ผู้บริโภคทั้งชายหญิงและในหลากหลายช่วงอายุหันมาใส่ใจสุขภาพและความงามมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าเดิม จนแบรนด์ต้องหันมาแข่งขันกันที่ “ความเข้าใจ” เพื่อสร้าง “ความสัมพันธ์” การทำ CRM จึงกลายเป็นสมรภูมิใหม่ที่แบรนด์ควรใส่ใจอย่างจริงจัง
จากอินไซต์ของ LINE พบว่าในปีนี้ ธุรกิจกลุ่ม Health & Beauty มีการใช้งานเครื่องมือ MyCustomer | CRM สร้างระบบสมาชิก สะสมแต้มบน LINE เพิ่มสูงเป็นอันดับ 2 จากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ลูกค้ากว่า 50% เป็นสมาชิกมากกว่าสองแบรนด์ขึ้นไป และแบรนด์มีการมอบพอยท์เพิ่มขึ้นถึง 31% ขณะที่การเชื่อมต่อ LINE Messaging API เพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนถึงทิศทางของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการทำ CRM เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าโดยตรง เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบ Personalized ต่อยอดสู่ CRM-Driven Communication เปลี่ยนจากเพื่อนใน LINE กลายเป็นลูกค้าที่รักและแนะนำแบรนด์ต่อได้จริง
เปิด 5 เทรนด์ผู้บริโภคไทยที่แบรนด์บิวตี้ต้องจับตา
Wisesight ได้เผยพฤติกรรมผู้บริโภคไทยอันน่าสนใจ ที่พลิกโฉมตลาดบิวตี้ในปีนี้ ได้แก่
1. Beauty Identity ผู้บริโภคให้คุณค่ากับ “ความสวยในแบบของตัวเอง” มากขึ้น ด้วยการพูดถึง Self-Love บนโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นกว่า 80% ในช่วงครึ่งปี 2025 ที่ผ่านมา
2. Work-Life Imbalance ชีวิตที่เร่งรีบทำให้คนเน้นมองหาผลิตภัณฑ์ตัวช่วยในการดูแลตัวเองที่สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
3. Value for Money ท่ามกลางเศรษฐกิจผันผวน ผู้บริโภคใช้เวลาเปรียบเทียบราคาและอ่านรีวิว หาข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อเลือกสิ่งที่รู้สึกคุ้มค่ากับการลงทุนที่สุด
4. Longevity ผู้บริโภคยุคใหม่เริ่มสนใจผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสุขภาพระยะยาว
5. Seamless Experience กว่า 78% ของผู้บริโภคต้องการประสบการณ์การซื้อที่ง่ายและไร้รอยต่อ ตั้งแต่การคลิกดูสินค้า ทดลอง จนถึงจ่ายเงิน
แบรนด์จึงจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเท่าทันทุกเทรนด์และทุกโมเมนต์ การเข้าใจลูกค้าด้วยการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกจุด ถูกประเด็น และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้ถูกจังหวะ ถูกที่ ถูกเวลา
*** ยกระดับ CRM ให้ครอบคลุม ตอบโจทย์ผู้บริโภคไทยในทุก Journey
เพื่อยกระดับ CRM ให้ตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภคยุคใหม่ ภายในงาน LINE ได้สรุปผังเครื่องมือการตลาดแบบครบวงจรที่เชื่อมโยง Customer Journey ในทุกจุดไว้ พร้อมให้ธุรกิจความงามยกระดับการทำ CRM ให้ครอบคลุมครบจบได้ในที่เดียวได้ ตั้งแต่การทำ Commerce ตอบโจทย์การซื้อขายที่ง่าย สะดวก ทันใจผ่านเครื่องมือ MyShop ที่ไม่ปิดกั้นการเชื่อมต่อกับอีมาร์เก็ตเพลสและช่องทางอื่นๆ ได้ การ Connect กับลูกค้า ด้วยเครื่องมือ MyCustomer | CRM เพื่อทำระบบสมาชิก สะสมแต้ม เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าและดูแลความสัมพันธ์ในระยะยาวได้อย่างตรงใจ
ล่าสุด LINE ยังมีโซลูชันทางเลือกใหม่อย่าง LINE MINI App ให้แบรนด์สามารถสร้างแอปฯ ของตัวเองบน LINE ให้ลูกค้าเข้าถึงหน้าบริการต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องโหลดแอปฯ เพิ่ม แบรนด์สามารถสร้างลิงก์ Custom Path URL เป็นชื่อแบรนด์โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มการจดจำได้ และช่วยให้แบรนด์เชื่อมลูกค้าใหม่เข้าสู่ LINE OA ไปด้วยในตัว ไปจนถึงการ Communicate สื่อสารหาลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ตรงใจ ทั้งการสื่อสารผ่านโฆษณาบนแพลตฟอร์ม LINE
ในปีนี้ แบรนด์กลุ่มบิวตี้มีการลงโฆษณาผ่านระบบ LINE Ads เติบโตขึ้นอย่างน่าสนใจ ด้วยอัตรา Reach พุ่งทะยานขึ้นเป็นอันดับ 2 จากทุกหมวดธุรกิจที่ลงโฆษณาบน LINE โดย LINE ยังแนะนำการลงโฆษณาโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเองหรือ Custom Audience โดยใช้ข้อมูล CRM ในการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้ CTR สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 39% ในขณะที่การสื่อสารผ่าน LINE OA พบว่ากว่า 70% ของธุรกิจกลุ่มบิวตี้ยังคงบรอดแคสต์หาผู้ติดตามทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ LINE จึงแนะนำการบรอดแคสต์ข้อความเฉพาะกลุ่ม (Targeted Broadcast) โดยใช้ข้อมูล CRM ในการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยเพิ่มอัตราการเปิดข้อความ 19% และ CTR ถึง 54%
*** ถอดกลยุทธ์สร้าง Brand Love จากแบรนด์ดัง เสริมพลัง CRM ด้วย Data และ AI
แบรนด์ดังระดับโลกและในไทยอย่าง ลอรีอัล กรุ๊ป และ ศรีจันทร์ เป็นตัวอย่างที่จะถ่ายทอดกลยุทธ์สร้าง Brand Love บน LINE ได้เป็นอย่างดี
โดยลอรีอัล เน้นกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นผ่านนวัตกรรมและความเชื่อใจ จากตัวอย่างแคมเปญ Skin Analyzer และบริการ Beauty Consultant ผ่านแชต 1:1 บน LINE OA ช่วยให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคลตรงตามปัญหาผิวจริงอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ศรีจันทร์เลือกใช้ LINE OA เป็นศูนย์กลางสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ Srichand Rewards ที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 100,000 รายในช่วง 3 เดือน และสามารถเพิ่ม Engagement ได้ถึง 350% ด้วยการสื่อสารแบบ Personalized ผ่าน LINE OA
ด้าน Salesforce ในฐานะผู้นำระบบ CRM อันดับหนึ่งของโลก ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของดาต้า โดยชี้ว่าแบรนด์ต้องเปลี่ยนจากการ “เก็บข้อมูล” มาเป็นการ “เข้าใจและใช้ข้อมูลเป็น” เพื่อการทำ CRM ที่เห็นผลได้จริง โดยแบรนด์สามารถผสานพลัง AI ด้วยการสร้าง AI Agent มาช่วยวิเคราะห์ แบ่ง segment ข้อมูลให้ ไปจนถึงทำความเข้าใจบริบทการสนทนาและพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อทำการสื่อสารกลับไปให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด และการทำ CRM มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น แบรนด์ e.l.f. Cosmetics ที่มีการเชื่อมระบบ CRM แบบครบวงจรกับทุกช่องทางดิจิทัล ทำให้การกลับมาใช้งานเว็บไซต์เพิ่มขึ้นถึง 60%
*** LINE GIFT พลังแห่งการให้ สู่โอกาสใหม่ของแบรนด์บิวตี้
ในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความรู้สึกและประสบการณ์ การให้ของขวัญจึงกลายเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ช่วยสร้าง Brand Love ได้เช่นกัน และเป็นโอกาสสำคัญต่อยอดธุรกิจ ผ่านบริการน้องใหม่จาก LINE อย่าง LINE GIFT ที่เปิดโอกาสให้แบรนด์บิวตี้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ชีวิตของลูกค้าได้มากขึ้น
โดยข้อมูลจาก LINE GIFT พบว่า กว่า 93% ของคำสั่งซื้อเป็นการซื้อเพื่อให้ผู้อื่น ซึ่งสินค้าบิวตี้เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ท็อปฮิต และกว่า 51% ของยอดขายโดยรวมจากสินค้ากลุ่มบิวตี้เป็นการให้เนื่องในวันเกิด โดยสินค้าบิวตี้ที่ผู้บริโภคไทยค้นหามากที่สุดใน LINE GIFT คือ ลิปสติก น้ำหอม และวิตามิน ตามลำดับ นับเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ผู้บริโภคไทย และโอกาสของธุรกิจบิวตี้ยุคใหม่ เปลี่ยนพฤติกรรม “ให้ของขวัญ” ของคนไทย เป็นจังหวะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างลงตัว
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวมาจากLINE ประเทศไทย จัดงาน “LINE BEAUTY TECH 2025” เวทีเสวนาเปิดโลกธุรกิจความงามในมุมมองใหม่ รวมผู้นำจากวงการความงามระดับโลกและไทย ร่วมถอดบทเรียนและอัปเดตเทรนด์สำคัญแห่งปี เพื่อรับมือการแข่งขันในตลาดบิวตี้ที่ดุเดือด พร้อมความท้าทายยุค Fragmented Era