นุนิว - โฟร์ท ร่วมฉลองครบรอบ 20 ปี CeraVe

CeraVe (เซราวี) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่แพทย์ผิวหนังแนะนำเป็นอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จัดงานใหญ่ครบรอบ 20 ปีแห่งความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ในงาน “CeraVe The 20th Anniversary of Healthy Skin” ระหว่าง 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ พาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร Cerave ประเทศไทย รวมทั้งเจ้าของด้อมเซรามายทั้งสอง “นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” และ “โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” มาร่วมขอบคุณและส่งต่อสุขภาพผิวดี พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนมากมาย
ผู้ร่วมงานยังจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ และกิจกรรมเพื่อผิวสุขภาพดีมากมายตลอดงานทั้ง 3 วัน นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้เรื่องราวนวัตกรรมเพื่อผิวแข็งแรงจาก CeraVe แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี 2548 ด้วยการคิดค้นพัฒนาร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ผู้เล็งเห็นความสำคัญของปราการผิวที่แข็งแรง อันเป็นหัวใจสำคัญของผิวสุขภาพดี
ระยะแรก CeraVe มุ่งวิจัยและพัฒนาสูตรที่อุดมไปด้วยเซราไมด์จำเป็นต่อผิวทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ Ceramides 1, 3, 6-II เพื่อช่วยฟื้นบำรุงปราการผิวที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงและทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมนวัตกรรม MVE Technology เทคโนโลยีเฉพาะของ CeraVe ทำหน้าที่ปลดปล่อยสารสำคัญอย่างเซราไมด์ คอเลสเตอรอล และกรดไขมัน (Fatty Acids) ส่วนประกอบหลักของปราการผิว ให้เข้าบำรุงผิวได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน เปรียบเสมือนการ "ปลดล็อก" ให้สารบำรุงเหล่านี้ทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งไม่ใช่แค่การบำรุงแค่เพียงชั่วคราว แต่เป็นการเสริมสร้างและฟื้นฟูปราการผิวให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานต่อเนื่อง ลดการสูญเสียน้ำ และปกป้องผิวจากปัจจัยภายนอกที่อาจก่อให้เกิดปัญหาผิวต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม
จากจุดเริ่มต้นของ Ceramides MVE ที่มีความแตกต่างและโดดเด่นกว่าสกินแคร์แบรนด์อื่นในท้องตลาด ทำให้ CeraVe เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากแพทย์ผิวหนัง และผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
CeraVe เข้าใจดีว่าแต่ละส่วนของร่างกายมีความต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผิว ภายใต้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกาย (Body): ตอบโจทย์ปัญหาผิวแห้ง-แห้งกร้าน รวมถึงผิวแพ้ง่าย ผิวมีแนวโน้มเป็นผื่นคัน ด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ช่วยคืนความชุ่มชื้นและเสริมปราการผิวให้แข็งแรงทั่วทั้งร่างกาย
2) ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า (Face): ดูแลผิวหน้าอันบอบบางและซับซ้อน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการปัญหาผิวหน้าหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผิวแห้ง ผิวธรรมดา ผิวมัน ผิวที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่าย หรือปัญหาริ้วรอยและความหมองคล้ำ พร้อมทั้งให้ความชุ่มชื้นและเสริมสร้างปราการผิวให้แข็งแรง
3) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว (Cleanser): หัวใจสำคัญของการเริ่มต้นการดูแลผิวที่ดี ด้วยคลีนเซอร์ที่อ่อนโยน แต่ทำความสะอาดได้อย่างหมดจด โดยไม่ทำลายปราการผิว ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวกาย CeraVe มีคลีนเซอร์ที่เหมาะกับทุกสภาพผิว
เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริโภคชาวไทยทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ CeraVe ได้ดูแลและปลดล็อกผิวสุขภาพดีให้กับคนไทยมาตั้งแต่ปี 2561 จึงได้จัดงาน “CeraVe The 20th Anniversary of Healthy Skin” ในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ และเพื่อประกาศพันธกิจของ CeraVe ที่จะยังคงมุ่งมั่นค้นคว้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมเตรียมพบกับนวัตกรรมเพื่อผิวสุขภาพดี และผลิตภัณฑ์สุดล้ำจาก CeraVe เร็ว ๆ นี้
มีจำหน่ายที่ Watson, Boots, Eve and Boy, Beautrium, Lazada, Shopee, Konvy, TikTok Shop, ร้านขายยา และโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ
สามารถติดตามข่าวสาร ของ CeraVe ได้ทาง
Website: www.cerave.co.th
Facebook: www.facebook.com/CeraveThailandOfficial
Instagram: @CeraVeThailand www.instagram.com/CeraVeThailand
X: @CeraVeThailand www.x.com/CeraVeThailand