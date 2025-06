ซีพี ออลล์ จับมือ Mission To The Moon จัดใหญ่ ! งาน 7-ELEVEN YOUNG GENIVERSITY 2025

งานนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย ด้วยการเปิดพื้นที่แห่งโอกาสในการเรียนรู้ การค้นหาตัวตน ดึงศักยภาพและแนวทางการเติบโตทางอาชีพในอนาคตที่ยั่งยืน เพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในเส้นทางอาชีพที่หลากหลายภายในงานพบกับเนื้อหา องค์ความรู้จัดเต็ม 7 Sessions สุดเข้มข้นจาก 11 Speakers ชั้นนำของเมืองไทยซึ่งเนื้อหาทั้งหมดจะพาทุกคนไปสำรวจตั้งแต่เทรนด์ธุรกิจยุคใหม่ การพัฒนาทักษะที่จำเป็น ไปจนถึงการเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประกอบไปด้วย• Session ที่ 1 First Step Kickstart ไขความลับสู่โลกการทำงาน 2025 โดย รวิศ หาญอุตสาหะ - CEO, Srichand & Mission To The Moon Media• Session ที่ 2 CP ALL's Leadership Journey: ถอดสูตรจริงจากโลกธุรกิจแบบ CP ALL โดย ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่• Session ที่ 3 Creative x Marketing: สร้างจุดขายให้ฉลาด สู่โลกการตลาดแบบไม่เตลิด โดย ศรัณย์ แบ่งกุศลจิต - CEO, Uppercuz Creative และ Founder, "การตลาดการเตลิด"• Session ที่ 4 Hack Your Career: เส้นทางการทำงานเข้าใจคน เข้าใจธุรกิจ โดย ดร.วรรณวิรัช วิรัชนิภาวรรณ - Senior General Manager, บมจ.ซีพี ออลล์ และดำเนินรายการโดย โจอี้ ชัยยุทธ กิติชัยวัฒน์• Session ที่ 5 Lead Yourself First: จบใหม่ไม่จบเห่ ถ้ารู้จักเป็นผู้นำตัวเอง โดย นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ - CEO และ Editor in Chief, The Standard• Session ที่ 6 NextGen Entrepreneurs: เจนใหม่ใจเถ้าแก่ เริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้ไม่แป้ก ร่วมบรรยายโดยผู้ประกอบการ SME ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นำทีมโดย นพวิทย์ จันทิพย์วงษ์ - Marketing Manager, Thai Herb Enterprise และ Founder แบรนด์เต่าเหยียบโลก, กนกกัญจน์ มธุรพร - Managing Director, Singha Food และ Founder แบรนด์ April's Bakery, กวิน ศุภกฤตกุล - Managing Director, Star Rich Enterprise และ Founder แบรนด์JOYOUS ดำเนินรายการโดย รวิศ หาญอุตสาหะ - CEO, Srichand & Mission To The Moon Media• Session ที่ 7 Finding Your True Self: สถานีต่อไป...ตัวตนไม่หายในวัยทำงาน ร่วมบรรยายโดย อรัชพร โภคินภากร, นันทนัท ฐกัดกุล, อภิชญา พานิชตระกูล 3 Co-founder, YouTube Channel "GoyNattyDream" และ Brand "Bitch with Brain" ดำเนินรายการ โดย ศรัณย์ แบ่งกุศลจิต - CEO, Uppercuz Creative และ Founder "การตลาดการเตลิด"ภายในงานมี Workshop 2 คลาส Workshop 1 Time Management 5.0: ทักษะแห่งอนาคตที่คนรุ่นใหม่ต้องมี สอนโดย ดร.โอม - ชูศิลป์ เมธีไชยพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการบริหารเวลา Pomodoro จากสถาบัน Cirillo Consulting ประเทศเยอรมนี Workshop 2 The Digital Creativity Project สอนโดย ปกรณ์ แก้วดี (Atompakon) Content Creator, Influencer, Artist, นักเขียน ที่จะมาแชร์เส้นทางความสำเร็จและเทคนิคการสร้างผลงานให้โดดเด่นและยังได้จัดเตรียมกิจกรรมสนุกๆ สุดพิเศษ Activity Rooms ค้นพบตัวตนและเส้นทางอาชีพที่ใช่ ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมที่จะช่วยให้น้องๆ ค้นพบเส้นทางอาชีพที่เหมาะกับตัวเองอย่างแท้จริง เริ่มจาก Job Career โดย CP-ALL กิจกรรมค้นหาตัวตนในสายงานที่ใช่ พร้อมเคล็ดลับการสร้างเรซูเม่ที่โดนใจผู้รับสมัคร ต่อด้วย Creative Self-Discovery โดย Soulcoach.bycal เข้าใจตัวตนผ่าน 2 กิจกรรม กับ แคล รติมาส จิรพงศานานุรักษ์ CEO & Founder, Soulcoach.bycal และ Who Am I โดย CareerVisa Thailand รู้จุดแข็งและโอกาสทางอาชีพด้วยแบบประเมินความเหมาะสมใน 5 ด้าน พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โดยในกิจกรรมนี้ยังมีการบรรยายจาก พลอย วสุธร ซาสะโอกะ CEO & Co-Founder, CareerVisa Thailand ใน Session "Train to The Career - อาชีพไหนไม่ตกขบวน" ที่จะมาแนะนำทิศทางอาชีพต่างๆ และเตรียมความพร้อมการทำงานจริงนอกจากนี้ยังมี Engagement Activities ดีๆ มากมาย ที่ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะ ให้ทุกคนได้ไปเล่นกันแบบจอยๆ อีกด้วย และสุดท้าย ที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือหลังจากจบทั้ง 7 Session มี Special Mini Concert จากน้องๆ วง PIXXIE มาสร้างความบันเทิงปิดท้ายในงาน"ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ตั้งใจจัดหนักจัดเต็ม สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้สู่เยาวชน ขนทัพเหล่ากูรูผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ครีเอเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดมุมมอง แบ่งปันประสบการณ์ เปิดโลกความรู้แบบไม่มีกั๊ก ตอบโจทย์นโยบายสำคัญที่ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นสร้างคนผ่านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี"