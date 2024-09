LINE เผย 4 ไฮไลท์ งานสัมมนาเชิงธุรกิจ 'Thailand Now & Next Thriving through The Economic Instability'

โดยภายในงานจะมีไฮไลท์เกี่ยวกับ 1.การเปิดเทรนด์ผู้บริโภคไทยในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ภาคธุรกิจต้องหมั่นเรียนรู้ให้ไว เพื่อปรับตัวให้ทันชินตา ศรีจินตอังกูร Thailand Site Leader บริษัท นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทวิจัยตลาดระดับโลก จะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ เปิดเทรนด์ความต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจซื้อท่ามกลางความกดดันทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคไทย ภายใต้หัวข้อ UNFOLDING CONSUMER INSIGHTS IN A CHALLENGING THAILAND มุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจเข้าใจบริบทและแนวโน้มสำคัญของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อวางแผนดำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง เท่าทัน2.เจาะลึกอินไซต์ กลยุทธ์การใช้ดาต้า อาวุธสำคัญนำทางธุรกิจยุคใหม่ เพราะในยุคนี้ดาต้ากลายมาเป็นอาวุธสำคัญสำหรับธุรกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของไทย ดาต้าสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องนำทาง พาธุรกิจเดินหน้าต่อได้หากแต่ธุรกิจต้องรู้จักเก็บรวบรวมและใช้งานดาต้าผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็น ศรีสุภาคย์ อารีวณิชกุล ผู้อำนวยการธุรกิจองค์กร LINE ประเทศไทย จึงชวนนักธุรกิจมาร่วมเจาะลึกถึงข้อมูลอินไซต์ เทรนด์และกลยุทธ์การใช้งานดาต้าบน LINE เพื่อรองรับความไม่แน่นอนด้วยปัจจัยจากผู้บริโภค ภายใต้หัวข้อ UNCOVERING LINE INSIGHTS THROUGH CHANGING CONSUMER FUNNEL มุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจไทย สามารถใช้งานดาต้าได้อย่างมั่นใจ ทางออกในการรักษาความสามารถในการแข่งขันได้ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน3.เผยโร้ดแมปเทคโนโลยีบน LINE ขับเคลื่อนการเติบโตด้วยดาต้าในอนาคต เวทีสำคัญในการเผยทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี โซลูชั่นใหม่เพื่อภาคธุรกิจจาก LINE โดย วีระ เกษตรสิน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ LINE ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ UNVEILING LINE DATA SOLUTIONS ROADMAP AND VISION ที่จะมาร่วมเผยโร้ดแมปเทคโนโลยีสำคัญ ต่อยอดการใช้ดาต้าของภาคธุรกิจไทย ในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพทางการตลาด เสริมประสบการณ์การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค4.เทรนด์การใช้งานดาต้าบน LINE สู่ความสำเร็จที่สร้างได้จริง พร้อมด้วย 3 เวทีการเสวนาจากเหล่าแบรนด์ ธุรกิจองค์กรชั้นนำในไทย ที่จะมาร่วมแชร์มุมมอง แนวคิดและประสบการณ์การใช้งานดาต้าเพื่อธุรกิจ ที่สามารถสร้างการเติบโตได้จริงในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น เวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ UNTOLD STORY OF WINNING BRANDS IN CONVERSION WORLD พูดคุยถึงการใช้ดาต้าสร้างความสำเร็จในยุคที่ธุรกิจโฟกัสยอดขาย หัวข้อ SUCCESS BRAND EXPERIENCE DESIGN SHOWCASES เปิดกรณีศึกษาการใช้ดาต้าสร้างความสำเร็จด้วยประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ ตรงใจผู้ใช้ และหัวข้อ LEVEL UP YOUR BRAND DATA WITH LEADING MARTECHS เปิดมุมมองจากเหล่าองค์กรด้านโซลูชั่นชั้นนำในไทย ในการช่วยยกระดับแบรนด์ ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จเชิงธุรกิจด้วยดาต้าได้อย่างเต็มศักยภาพนักการตลาด และธุรกิจองค์กรในไทย ห้ามพลาด! งาน Thailand Now & Next: Thriving through The Economic Instability จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2567 นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ นักการตลาด ธุรกิจองค์กรผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://lin.ee/LctansPt/wcvnโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2567 นี้เท่านั้น! อย่าพลาดโอกาสสำคัญเพื่อรู้ทันเทรนด์ผู้บริโภคไทย ใช้กลยุทธ์ด้านดาต้านำพาธุรกิจคุณสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ในงาน Thailand Now & Next: Thriving through The Economic Instability