“ศรีจันทร์” ดันมอยส์เจอร์ฯโตพุ่ง 70% งัด 4 กลยุทธ์ขึ้นแท่นแชมป์ครีมซอง

ผู้จัดการรายวัน 360 – ศรีจันทร์สหโอสถเจ้าของแบรนด์ “ศรีจันทร์ (SRICHAND)” สัญชาติไทยที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 76 ปี และ “ศศิ (sasi)” ตอกย้ำความเป็นผู้นำ T-Beauty ล่าสุดขึ้นแท่นแบรนด์ไทยอันดับ 1 ในหมวดมอยส์เจอร์ไรเซอร์สำหรับผิวหน้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 3.36% (ความสำเร็จนี้เกิดจากการเดินหน้าด้วย 4 กลยุทธ์ In-Skin Sachet Strategy คว้ารางวัล Brand Footprint 2025: Outstanding Brand ในหมวด Facial Care
นายรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด กล่าวว่า “ศรีจันทร์เข้าสู่ตลาดสกินแคร์ตั้งแต่ปีค.ศ. 2021 โดยขยายพอร์ตโฟลิโอเป็น SRICHAND IN-SKIN รวม 12 ผลิตภัณฑ์ และเติบโตแบบก้าวกระโดดในปีค.ศ. 2024 ข้อมูลจาก NIELSENIQ THAILAND ม.ค. 2024 – ธ.ค. 2024 ชี้ว่าศรีจันทร์สกินแคร์เติบโตถึง 148% เมื่อเทียบกับปี 2023 โดยตั้งเป้ายอดขายเพิ่มขึ้น 45% ภายในปี 2025 โดยมีสินค้าที่ขายดีที่สุดในหมวดสกินแคร์คือ Srichand Skin Moisture Burst Gel Cream Sachet 10 ml อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ไทยอันดับ 1 ในหมวดมอยส์เจอร์ไรเซอร์สำหรับผิวหน้า (Moisturizer for Face) โดยมีอัตราการเติบโต 70.9% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่เติบโตเพียง 2.73% (ข้อมูลจาก NIELSENIQ THAILAND เทียบระหว่าง ม.ค – มิ.ย. 2024 และ ม.ค – มิ.ย. 2025)
ทั้งนี้ความสำเร็จในตลาดสกินแคร์ของศรีจันทร์เกิดจากกลยุทธ์ In-Skin Sachet Strategy 4 ข้อ คือ
1. การพัฒนาสูตรด้วย Active Ingredients ที่เห็นผลจริง คัดสรรสารสกัดประสิทธิภาพสูง เหมาะกับผิวคนไทย เช่น Glyceryl Glucoside, Sodium Hyaluronate (HYA), และ Centella Asiatica (CICA)
2. การตั้งราคาคุ้มค่า เข้าถึงได้ง่าย มีช่องทางจำหน่ายที่ครอบคลุม กำหนดราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพและปริมาณ ทำให้ผู้บริโภค สามารถทดลองใช้ได้ง่าย อีกทั้งยังหาซื้อได้สะดวกทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
3. สื่อสารการตลาดตรงใจผู้บริโภค สร้างแคมเปญที่ตอบโจทย์ Insight ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง สร้างการรับรู้และการทดลองใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น แคมเปญ “เข้าใจทุกผิวคนไทย” ที่มาจาก Insight ในเรื่องคนไทยมีปัญหาผิวหลากหลายจากสภาพอากาศและไลฟ์สไตล์ ในขณะเดียวกันก็ต้องการแบรนด์เดียวที่ใช้แก้ปัญหาได้ครบ ศรีจันทร์จึงพัฒนาสูตร IN-SKIN ให้ตรงกับทุกสภาพผิว
4. เลือกพรีเซนเตอร์ที่สร้างการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค การเลือก “แบมแบม” ซึ่งเป็นคนไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไม่เพียงขยายการรับรู้ แต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ “Modern Classic Thainess” สร้างความเชื่อมโยงกับ Gen Z และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งกลยุทธ์นี้ช่วยเพิ่มยอดขายถึง +77% เมื่อเทียบผลประกอบการณ์ระหว่าง ม.ค.-มิ.ย. 2024 และ ม.ค.-มิ.ย. 2025 หลังจากได้คุณแบมแบมมาเป็นพรีเซนเตอร์ SRICHAND IN-SKIN
จาก 4 กลยุทธ์นี้ ส่งผลให้ “ศรีจันทร์” พา T-Beauty สู่รางวัล Brand Footprint 2025: Outstanding Brand ในหมวด Facial Care ภายใต้การเก็บข้อมูลของ Worldpanel by Numerator Thailand ผู้นำระดับโลกด้านวิจัยตลาดและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค โดยใช้ตัวชี้วัดเฉพาะที่เรียกว่า Consumer Reach Points (CRPs) ในการวัดและเปรียบเทียบ ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2024 ซึ่งศรีจันทร์เป็นแบรนด์ไทยเพียงหนึ่งเดียวในหมวด Facial Care ที่มีคะแนน Consumer Reach Points (CRPs) สูงถึง 6.7 ล้านคะแนน เพิ่มขึ้น 4.1 ล้านคะแนนจากในปีก่อนหน้า
ยอดขายของผลิตภัณฑ์ ศรีจันทร์ สกิน มอยส์เจอร์ เบิร์ส เจล ครีม แบบซอง 10 มล. ที่เป็นอันดับ 1 ในหมวดสกินแคร์ และการได้รับรางวัลนี้สะท้อนถึงความเป็นผู้นำ T-Beauty ของศรีจันทร์ที่มาจากการให้ความสำคัญสูงสุดกับผู้บริโภค และตอกย้ำด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในหมวด In-Skin อย่าง ศรีจันทร์ แบริเออร์ บูสต์ ซีรี่ย์ (Srichand Barrier Boost Series) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของผู้บริโภคไทยยุคใหม่ ที่มีทั้งผิวอ่อนแอ แพ้ง่าย และขาดความชุ่มชื้น โดยชูจุดแข็งด้านนวัตกรรม
“ศรีจันทร์สร้างนวัตกรรม T-Beauty ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ รักษามาตรฐานคุณภาพในทุกขั้นตอน จะใช้โอกาสนี้ต่อยอด T-Beauty ไปสู่ตลาดต่างประเทศ ภายใต้เป้าหมายการเป็นแบรนด์ไทยระดับสากลที่เป็นความภูมิใจของคนไทย” นนายรวิศ กล่าว