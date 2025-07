GEN Z ปล่อยของ! 4 ไอเดีย สร้างที่ทำงานในฝัน คว้าแชมป์เวที 7-ELEVEN YOUNG GENIVERSITY 2025

เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้กับตัวจริงจากหลากหลายแวดวง อาทิรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์,CEO, Srichand & Mission To The Moon,CEO, QGEN Consultant,Founder, Nuttaputch.com,SVP of People, LINE MAN Wongnai รวมถึงพี่ๆ จาก Mission Academy และ CP ALL ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเปิดโลกการทำงานจริง การพัฒนาไอเดียอย่างเป็นระบบ ตลอดจนทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพตลอด 5 วันน้องๆ ได้เรียนรู้ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ Bootcamp เสริมรากฐานแนวคิดและองค์ความรู้ Hackathon ทดลองลงมือทำจริงในทีม และ Pitching Day รอบตัดสิน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแนวคิด Success Starts Here!: Build Your Best Workplace “ตื่นมาสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน” กับองค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่ โดยมีโอกาสต่อยอดสร้างผลงานจริงกับ 7-ELEVEN และเผยแพร่ในรายการ Mission To The Moonสำหรับ 4 ทีมสุดยอดไอเดีย Success Starts Here!: Build Your Best Workplace “ตื่นมาสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน” ที่สามารถคว้ารางวัลในปี 2025 ได้แก่ทีมกับไอเดียระบบการทำงาน 2 รูปแบบ 1.Physical Hub พื้นที่ Co-Creation แห่งใหม่ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และพนักงานมาร่วมเรียนรู้ แก้ปัญหาชุมชน และโชว์เคสผลงาน ผ่านการจับคู่ความรู้ (Knowledge Matching) และ 2. Online Hub แพลต ฟอร์มดิจิทัล ถ่ายทอดเรื่องจริงจากผู้มีส่วนร่วมผ่าน Online Live Hub ผลงานของน้องๆ ธัญญธร วลัญช์ตระกูล, เบญญ์ศศิภา คำพิลา, จิรฐา นิมิตรปัญญา, สิริมงคล จิรนันทนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ปาตาลี วสุวราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกับไอเดียระบบการทำงานรูปแบบ Gamification ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์กรแบบดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ สร้างพื้นที่ให้ Gen Z ได้ลองผิด ล้มเหลว และเติบโตจากการลงมือทำจริง ผลงานน้องๆ จิรวิชญ์ ศรีสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ภูวภัท จำรัสฉาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วรปรียา สุวรรณเกษ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ธนธรณ์ สุขเจริญ และณิชากร พลชาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย– ทีมกับไอเดียพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนรุ่นใหม่กับพนักงานจริง เปลี่ยนการฝากงานจาก “หน้าที่” เป็น “การมีส่วนร่วม” สร้างภาพลักษณ์องค์กรร่วมสมัยอย่างยั่งยืน ผลงานน้องๆ รชต กนิษฐนาคะ, ภูมินทร์ จันทร์วงศ์, จุฑามาศ บุญนำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นงนภัส เบ็ญจะวัฒนา และ ณัฎฐณิชา ชิณวงษ์ National Tsinghua University– ทีมกับไอเดียที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามารถเสนอโปรเจกต์นอกเหนือจากงานประจำ พร้อมรับการสนับสนุนด้านทรัพยากร และระบบผลตอบแทนแบบ Revenue Sharing สร้างแรงจูงใจที่จับต้องได้ ผลงานน้องๆ ญาณธิชา พาหุวัฒนกร, ลาภิศรา ฉิมพัด, ภิตินันท์ วิภูมิตสิตสกุล, ณัฐณิชา สุจเร และนนท์ปวิธ อินต๊ะแก้ว สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร