บิวตี้แบรนด์ไทยมาแรง TikTok shop รุกแคมเปญ TikTokShopThaiRisers ดันสินค้าไทยโตต่อเนื่อง พบมีครีเอเตอร์ติดตะกร้ากว่า 5 ล้านราย

TikTok Shop เปิดเผยเทรนด์สินค้าบิวตี้แบรนด์ไทยแท้เข้าร่วม TikTok Shop Mall กว่า 1,000 แบรนด์ ลุยเศรษฐกิจความงามไทย พร้อมดันคลิปวิดีโอสั้น #รีวิวบิวตี้ ทะลุกว่า 8 ล้านคลิปตอกย้ำพลังการค้นพบสินค้าและดีมานด์ เผยครีเอเตอร์เป็นหัวใจหลักของแพลตฟอร์มและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนให้กระแส T-Beauty และติดตะกร้าในไทยมากถึง 5 ล้านราย
ข้อมูลจาก TikTok Shop ระบุว่า ในฐานะที่เป็น Discovery E-Commerce ที่ช่วยให้คอมมูนิตี้บนแพลตฟอร์มให้ค้นพบพลังป้ายยาไลฟ์สตรีมมิ่งและวิดีโอสั้น เปิดเผยถึงความสำเร็จครั้งสำคัญกับสินค้าหมวดความงามและตอกย้ำกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามของไทย สวนภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ส่งผลให้ TikTok Shop ขึ้นแท่น Beauty Destination แห่งใหม่ที่ผสานเทรนด์ความงามเข้ากับการช็อปปิ้งได้อย่างไร้รอยต่อ
เพียงช่วงเวลาไม่นานหลังจากการเปิดตัว TikTok Shop Mall (TTSM) ในไทยพบว่า มีแบรนด์สินค้าบิวตี้เข้าร่วมสมัครเป็นร้านค้ามอลล์กว่า 1,000 แบรนด์ ส่งผลให้ความงามและสุขภาพกลายเป็นหนึ่งในหมวดหมู่สินค้าที่เติบโตเร็วที่สุด นี่คือบทพิสูจน์ว่า TikTok Shop กำลังมีบทบาทในการกำหนดเทรนด์บิวตี้ของไทย ไม่ใช่แค่พื้นที่โชว์และแชร์เทรนด์ แต่เป็นแพลตฟอร์มที่นักช็อปสามารถค้นพบและช็อปไอเทมที่ชอบได้ทันที ตอกย้ำการเป็น "Beauty Destination" แห่งใหม่ ที่การันตีสินค้าแท้ และช่วยแบรนด์เติบโตผ่านพลังของคอนเทนต์และชุมชน
TikTok Shop กับบทบาทเร่งสปีดแบรนด์บิวตี้ไทยเติบโต
TikTok Shop ได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่เร่งสปีดอุตสาหกรรมบิวตี้ไทยอย่างรวดเร็ว ผลสำรวจล่าสุดชี้ชัดว่า นักช็อปบน TikTok Shop มีแนวโน้ม "ป้ายยา" (แนะนำสินค้า) ต่อให้เพื่อนถึง 2.4 เท่า กับ "ซื้อซ้ำ" แบรนด์เดิม 1.2 เท่า นี่คือบทพิสูจน์ความสามารถในการสร้าง Brand Loyalty ในระยะยาวอย่างแท้จริง นอกจากนี้ พลังของครีเอเตอร์ยังชัดเจนมาก โดยผู้ใช้ TikTok มีแนวโน้ม "ตัดสินใจซื้อ" สูงขึ้น 1.5 เท่า หลังจากได้ดูคอนเทนต์รีวิวจากพวกเขา
เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือพลังของเหล่าครีเอเตอร์ TikTok Shop พวกเขาคือตัวจริงเรื่องป้ายยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ด้วยการสร้างคอนเทนต์ที่ผสานความบันเทิง การให้ความรู้ และการรีวิวที่จริงใจ จนเกิดเป็นชุมชนบิวตี้ที่แข็งแกร่ง พิสูจน์ได้จากแฮชแท็ก #รีวิวบิวตี้ (#BeautyReview ที่มียอดวิดีโอทะลุ 8 ล้านรายการไปแล้ว)
แบรนด์บิวตี้ไทยน้องใหม่ที่เข้าร่วม TTSM กำลังโตแรงแบบฉุดไม่อยู่ ดันยอดออเดอร์ของแท้บนแพลตฟอร์มให้พุ่งขึ้นมหาศาล และแน่นอนว่า Creator Economy คือพลังขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังความสำเร็จนี้ โดยมีครีเอเตอร์ติดตะกร้ากว่า 5 ล้านราย ผนึกกำลังสร้างยอดขายให้กับร้านค้าบนแพลตฟอร์ม โดยมีส่วนช่วยสร้างยอดขายจำนวนมากให้กับสินค้าในหมวดหมู่ความงามตลอดสามไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2568
TikTok Shop — จุดกำเนิดเทรนด์ T-Beauty ที่สร้างอิมแพคได้จริง
เทรนด์ความงามบน TikTok Shop เปลี่ยนไปตามซีซั่น สะท้อนไลฟ์สไตล์ วัฒนธรรม และแรงบันดาลใจจากครีเอเตอร์ โดยตั้งแต่ ม.ค. - ก.ย. 2568 พบ 3 เทรนด์ตามฤดูกาลที่น่าสนใจ
1.ไตรมาส 1 (ช่วงก่อนฤดูร้อน) ไอเทม "บอดี้แคร์" และ "กันแดดทาตัว" มาแรงสุดๆ เพื่อเตรียมรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นและกิจกรรมกลางแจ้ง
2.ไตรมาส 2 (ช่วงฤดูร้อน/สงกรานต์) สินค้ากลุ่มเมคอัพ "ลิปสติก" "รองพื้น" "คอนซีลเลอร์" และ "ผลิตภัณฑ์เมคอัพกันน้ำ" ขายดีเป็นพิเศษ ครีเอเตอร์ต่างพากันทำคอนเทนต์ลุคแต่งหน้าทนน้ำ ทนเหงื่อ รับเทศกาลสงกรานต์และอากาศร้อนจัด
3.ไตรมาส 3 (ช่วงเมกะเซลล์) ความสนใจเปลี่ยนไปที่ "มอยส์เจอร์ไรเซอร์" "สบู่ก้อน" และ "โทนเนอร์" สะท้อนพฤติกรรมการตุนไอเทมที่ใช้เป็นประจำทุกวัน (Everyday Essentials) เพื่อเตรียมพร้อมรับช่วงสิ้นปี
ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า TikTok Shop กลายเป็นเครื่องมือสะท้อนชีพจรของตลาดแบบเรียลไทม์ (Real-time Pulse Check) ว่านักช็อปชาวไทยกำลังพูดถึง ค้นหา และซื้ออะไรในทุก ๆ ซีซั่น
สปอตไลท์แบรนด์ ThaiRisers พลังขับเคลื่อนเทรนด์ T-Beauty
ในขณะที่กระแส T-Beauty มาแรง TikTok Shop กำลังส่องสปอตไลท์ให้แบรนด์บิวตี้ไทยดาวรุ่ง ผ่านแคมเปญ #TikTokShopThaiRisers แบรนด์ไทย ที่โตเร็วเหล่านี้ สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความเข้าใจตลาดที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบิวตี้ของไทย โดยแบรนด์ที่เข้าร่วมแคมเปญ ได้แก่ Korich, Dr. Pong, Fresh Me Thailand, Madame Fin, Kathy Cosmetics, Mizumi, Sureeporn Cosmetics, Yerpall Thailand, Withat Official TH และ Plantae Life แบรนด์เหล่านี้กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงบน TikTok Shop ผ่านการเล่าเรื่องที่จริงใจ ผสานการนำเสนอคอนเทนท์และสินค้าร่วมกับครีเอเตอร์ และพลังการค้นพบจากชุมชนผู้ใช้จริง
แบรนด์เหล่านี้สะท้อนจุดแข็งของระบบนิเวศบิวตี้ไทยที่เจ้าของแบรนด์มีบทบาทสำคัญในการนำแบรนด์ให้ทันกับเทรนด์และพร้อมเสิร์ฟสินค้าที่โดนใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง TikTok Shop จึงใช้กลยุทธ์นี้ช่วยผลักดันแบรนด์เหล่านี้ให้ปังยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับแบรนด์ ThaiRisers Beauty ให้เป็นแชมเปี้ยนแบรนด์ไทยยุคต่อไปที่พร้อมนำเทรนด์ T-Beauty
ปั้นเทรนด์พร้อมสร้างยอดขายจริง ด้วย Ecosystem ครบวงจรจาก TikTok Shop
หากเจาะลึกไปที่ 10 แบรนด์ความงามของ ThaiRisers ตามผลสำรวจพบว่าปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความสำเร็จ ได้แก่ โฆษณา TikTok Shop (20%), TikTok Shop ครีเอเตอร์ (18%), TikTok Shop LIVE (16%), โปรแกรม TikTok Shop Mall (16%) และแคมเปญการตลาด TikTok Shop (14%) ส่วนอีก 16% ที่เหลือ มาจากเครื่องมือสนับสนุนอื่น ๆ ทั้ง TikTok Shop Seller Academy (คอร์สให้ความรู้) Data Insight Tools (เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล) บริการหลังการขาย และพลังจากชุมชน TikTok นี่ชี้ให้เห็นว่า แม้แบรนด์จะเน้นใช้เครื่องมือขายหลัก ๆ แต่ก็ยังได้ประโยชน์เต็มที่จากระบบนิเวศที่กว้างกว่า ทั้งการเรียนรู้ และการสนับสนุนจากคอมมูนิตี้
ทั้งหมดนี้จึงเห็นได้ชัดเจนว่า แบรนด์ ThaiRisers ไม่ได้เลือกใช้เครื่องมือใดเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขากำลังใช้ประโยชน์จาก Ecosystem ทั้งระบบ ของ TikTok Shop ที่ทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาให้ทำงานเสริมกัน เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ให้เติบโตอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่วงการบิวตี้ไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว TikTok Shop ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนแบรนด์ ครีเอเตอร์ และคอมมูนิตี้ไทยอย่างเต็มที่ ด้วยเครื่องมือที่จำเป็นในการเติบโตและเป็นผู้นำ ตั้งแต่คอนเทนต์สร้างเทรนด์ เครื่องมือการค้าที่เชื่อถือได้ ไปจนถึง Ecosystem ที่ครบวงจรเพื่อการค้นพบ TikTok Shop จึงไม่เพียงแต่กำหนดทิศทางเทรนด์บิวตี้ แต่ยังสร้างนิยามใหม่ให้กับการเติบโตของแบรนด์อีกด้วย ด้วยการขยายแคมเปญ #TikTokShopThaiRisers และการลงทุนอย่างจริงจังใน T-Beauty TikTok Shop พร้อมขับเคลื่อนบทต่อไปของเศรษฐกิจบิวตี้ไทย โดยสนับสนุนแบรนด์ไทยให้เติบโต ความสามารถในการแข่งขัน และยืนหนึ่งทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคต่อไป
